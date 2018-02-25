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اقتصاد وأسواق
اتحاد المستثمرين يناشد المستهلكين باستخدام المنتج المحلى
الأحد 25 فبراير 2018 11:33 ص
محرم هلال
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محرم هلال
أحمد اللاهونى :
ناشد د. محرم هلال، النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، المستهلكين، باستخدام المنتج المصرى والابتعاد عن شراء كل ما هو مستورد له بديل محلى جيد بنفس المواصفات والجودة.
وقال هلال - خلال كلمته بورشـة عمل تدريب أعضاء منظمة الأونكتاد اليوم الأحد - إن تفضيل المستهلك للمنتج المحلى يدعم الاقتصاد المصرى، ويمنحه القدرة الكافية على المنافسة، بما يعود فى النهاية لصالح الناتج القومى.
وطالب النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، الصناع بضرورة العمل على جذب المستهلك من خلال تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فى التسعير وتقديم منتج عالى الجودة.
ويستهدف برنامج "أنكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" دعم سلطات ومنظمات حماية المستهلك وحماية المنافسـة خلال خمس سنوات من 2014 إلى 2019 بدعم من الحكومة السويديـة، وتشمل الدول المستفيدة من البرنامج كلا من (الجزائر، ومصر، ولبنان، والأردن، والمغرب، وتونس، وفلسطين، واليمن).
الاستثمار
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