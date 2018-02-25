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نقل وملاحة
حركة موانئ البحر الأحمر.. اليوم الأحد
الأحد 25 فبراير 2018 11:20 ص
موانئ دبى
أخر الأخبار
موانئ دبى
نادية صابر:
صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض ، الحرية1 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 329 راكب و 177 شاحنة بضائع و 15 سيارة .
بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى مسرة، بوسيدون اكسبريس، النوى اكسبريس وعلى متنهم 489 راكب و 176 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب و13 سيارة .
ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 872 راكب و تداول 114 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 152 راكب و 12 براد و 3 تريلا و 2 باص جيت كما تغادر السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 219 راكب و32 براد و 8 تريلا و 1 سيارة.
بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 240 راكب و 18 براد و 3 تريلا و 8 سيارة و غادرت السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 261 راكب و 23 براد و 15 تريلا و 8 سيارة .
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