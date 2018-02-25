القومى لعلوم البحار يطلق برنامج الباحث المبدع

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المال ـ خاص:



أعلن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق برنامج الباحث المبدع "Creative Researcher Program" والذي تمتد أنشطته لمدة عام كامل.



ويهدف البرنامج إلي تهيئة جيل جديد من الشباب المبتكر والمبدع ليكون نواة لتحمل المسئولية ومواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه البحث العلمي في مصر.



أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية تمكين ورفع كفاءة شباب وصغار الباحثين وتأهيلهم باعتبارهم حجر الزاوية والمكون الأهم في منظومة العمل الوطن.



وأشارت د. سوزان الحسانين خليف رئيس المعهد إلى أن فاعليات البرنامج تنفذ بمشاركة مجموعة متطوعة من العلماء والخبراء من الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لصغار الباحثين والباحثات من مختلف الجهات البحثية المعنية بالبحث العلمي فى مصر.



وأعلنت د. سوزان عن عقد السيمنار الأول للبرنامج تحت عنوان "Bring your research to internationalization"، وذلكخلال الفترة من 27-28 فبراير الجاري بمكتبة الإسكندرية.