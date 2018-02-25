الأدوية الشعبية تكبد الشركات الحكومية أعباء مالية

الأدوية

❐ على عادل: زيادة2017 ستظهر فى نتائج أعمال النصف الثانى من العام المالى

❐ محمد عبدالعزيز: %80 من المنتجات لا تحقق أرباحاً.. ونوفرها بسبب عزوف القطاع الخاص عنها

❐ محسن عمر: «إدكو» تقدمت بطلب لوزارة الصحة لإقرار زيادة بعض الأصناف



جهاد سالم



ما بين تكبد خسائر وتراجع هوامش الربحية، جاءت نتائج أعمال شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة لصناعة الدواء خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018، متأثرةً بعدد من التحديات التى تحول دون منافسة تلك الشركات مع شركات القطاع الخاص، والتى استفادت بقوة من تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الأدوية خلال يناير من عام 2017.



ولعل المسئولية الاجتماعية التى تتحملها الشركات التابعة للدولة أحد أبرز الأسباب التى أثرت بالسلب على نتائج أعمالها، خاصة أنها تنتج عددًا كبيرًا من الأصناف زهيدة الثمن (الأدوية الشعبية)، والتي لا يقبل عليها القطاع الخاص، فضلًا عن ارتفاع أعداد العمالة وتكلفتها، وكذلك تعطل العديد من الأسواق التصدرية، جراء الأوضاع السياسية والأمنية المحتدة فى المنطقة العربية.



ورغم إقرار وزارة الصحة خلال يناير 2017 لزيادات أسعار الدواء بنسب وصلت إلى %50 ، فإن انخفاض أسعار الأصناف التى تنتجها تلك الشركات لم يتح لها الاستفادة من هذه الزيادات، كمثيلاتها من القطاع الخاص التى تعزف من الأساس عن إنتاج الأدوية منخفضة السعر.



ويبقى أمام شركات الأدوية فرصة هائلة لتعظيم مواردها والمنافسة مع القطاع الخاص، ممثلة فى قانون التأمين الصحي الشامل، والذي سيزيد من دائرة المنتفعين بقوة ويدعم فرص نمو السوق، إلا أن الأمر يحتاج من تلك الشركات العمل جديًا على إعادة الهيكلة وفتح أسواق تصدرية جديدة بأسعار تزيد على السوق المحلية، فضلًا عن التوسع فى المنتجات التى تحقق لها أرباحًا، وتقليل الأصناف التى تكبدها خسائر.



قال علي عادل، محلل قطاع الرعاية الصحية ببنك الاستثمار «بلتون»، إن شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة، سواء المدرجة منها بسوق الأوراق المالية أو غير المدرجة، تواجه العديد من التحديات التى تحول دون قدرتها على منافسة شركات القطاع الخاص.



وأشار عادل إلى أن أبرز التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في إنتاج أدوية منخفضة السعر، وتصريف المنتجات عبر مناقصات وزارة الصحة لتزويد التأمين الصحي بالأدوية.



ولفت عادل إلى أن شركات الأدوية تطالب وزارة الصحة بزيادة أسعار العديد من الأصناف، لتمكنها من تحقيق أداء أفضل، وتغطية تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى تراجع حجم أعمال الشركات العاملة فى قطاع الأدوية، والتى لا تتجاوز حصتها السوقية %3، فيما يتركز الدور الأكبر لشركات القطاع الخاص سواء المحلية أو متعددة الجنسيات.



وأوضح أن الشركات التابعة للقابضة لصناعة الدواء لم تستعد لقرار تعويم الجنيه، على غرار شركات القطاع الخاص، وبالتالي لم تستفد من قرار التعويم، فيما كانت معرضة لتكبد خسائر فادحة ما لم تقر وزارة الصحة زيادات الأسعار.



ولفت عادل إلى أنه رغم زيادة أسعار الدواء فإن انعكاسات تلك الزيادة لم تكن بالقوية على الشركات التابعة للقابضة لصناعة الدواء، وذلك على خلفية انخفاض قيمة العديد من الأصناف التى تنتجها تلك الشركات ومن ثم فإن الزيادات لم تكن بالفارقة على غرار الشركات الخاصة.



وأشار إلى أن التصدير يُعد من المشكلات المهمة التى تواجهها تلك الشركات، من خلال جانبين الأول ضعف التسعير، والثاني تضرر العديد من الأسواق التصديرية فى المنطقة، على خلفية الاضطرابات السياسية، إضافة إلى ارتفاع أعداد العمالة بالشركات.



وقال عادل إن شركات الأدوية التابعة للقطاع العام تحتاج لتدخل سريع لضمان استمرارها فى سوق الدواء، سواء من خلال مراجعة الأصناف التى تنتجها وإعادة تسعيرها، والتوسع فى المنتجات، بحيث لا تكون مقصورة على المنتجات التى تذهب لمناقصات الصحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، فضلًا عن الهيكلة الإدارية وضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة تعوض الأسواق المفقودة.



وتوقع عادل انعكاس الزيادات السعرية التى أقرتها الصحة خلال يناير 2017، على نتائج أعمال شركات الأدوية خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/ 2018 بعد تنحية التداعيات السلبية لقرار تحرير سعر الصرف على نتائج أعمال تلك الشركات خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تراجعًا فى الكميات المبيعة أيضًا.



وأشار «عادل» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا فى قطاع الرعاية الصحية عقب تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وما سيترتب عليه من دخول شرائح جديدة، ما يُعد فرصة سانحة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للأدوية للاستفادة من الفرص المتوقعة بالقطاع.



وقال محمد عبد العزيز، رئيس قطاع الشئون المالية بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن التزام الشركة بالمسئولية الاجتماعية هو السبب وراء تراجع أرباحها، خاصة أن هناك نحو %80 من منتجات الشركة لا تحقق أرباحًا، ورغم ذلك تضطر الشركة لتوفيرها، نظرًا لعزوف شركات القطاع الخاص عن توفير تلك الأدوية.



وتراجعت أرباح شركة النيل للأدوية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017 /2018 بنحو %84.9، لتسجل 2.4 مليون جنيه، مقابل 15.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2016 /2017.



ولفت عبدالعزيز إلى أن رفع أسعار بعض الأدوية عقب إجراءات تحرير سعر الصرف أسهم جزئيًا فى الحد من الخسائر، إلا أن زيادات الأسعار لم تكن بالقدر الذي يواكب فروق سعر الصرف، حيث إن أقصى ارتفاعات فى الأسعار بلغ %50، فى الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الدولار أمام الجنيه ما يزيد على %100.



وأشار إلى الأعباء التي تتحملها الشركة جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج والمواد الخام المستخدمة فى صناعة الدواء، فضلًا عن ارتفاع تكلفة العمالة فى الوقت الذي تلتزم فيه الشركة بالتسعيرة الجبرية التى تحددها وزارة الصحة.



وعلى جانب آخر، أوضح عبدالعزيز أن النيل للأدوية من أبرز الشركات التى تسهم فى أدوية التأمين الصحي ضمن المناقصات التي تطرحها وزارة الصحة؛ حيث تقدم عروضًا بأسعار مخفضة.



وأضاف: أن الشركة تطرح منتجات بأسعار تصل إلى جنيهين وثلاثة جنيهات فى السوق، وهي المنتجات التى تعزف شركات القطاع الخاص عن إنتاجها لعدم تحقيقها ربحية بل تكبدها خسائر.



وفي بيان لإدارة البورصة، أوضحت شركة الإسكندرية للأدوية ارتفاع أرباح الشركة بنحو %117 خلال النصف الأول من العام المالي 2017/ 2018، لتسجل 64.06 مليون جنيه، مقابل 29.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق، ويأتي هذا الارتفاع تأثرًا بنمو إيرادات النشاط بنحو %46، لتسجل الشركة 121.2 مليون جنيه، فضلًا عن تحمل ميزانية الفترة المقارنة من العام المالي 2016/ 2017 لخسائر فروق تقييم العملة بواقع 8.2 مليون جنيه.



ومن جانبه، أشار محسن عمر مسئول علاقات المستثمرين بشركة العربية للأدوية «إدكو»، إلى أن الشركة تمكنت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من زيادة إيرادات البيع بنحو 30 مليون جنيه، على خلفية زيادات الأسعار التي أقرتها وزارة الصحة العام الماضي، ما انعكس إيجابًا على أرباح الشركة.



وحققت العربية للأدوية نموًا فى الأرباح بنحو %79.7 خلال النصف الأول من 2017 /2018، لتسجل 18.4 مليون جنيه، مقابل 10.24 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.



وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل دوري على إعادة دراسة منتجاتها التى لا تحقق ربحية، فى الوقت الذي لا يمكنها رفع أسعار المنتجات نتيجة التسعيرة الجبرية الملزمة من قبل وزارة الصحة، منوهًا إلى أن الشركة تقدمت بطلب لوزارة الصحة لزيادة بعض أسعار المنتجات.



ولفت عمر إلى أن الشركة كانت فى السابق تنتج نحو 40 صنفًا من الأدوية التي تكبدها خسائر، لكن مع الزيادات الأخيرة فى أسعار الأدوية باتت الخسائر محدودة جدًا.