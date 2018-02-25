وزير الاتصالات: مصر مركز إقليمى لصناعة مراكز البيانات‎

ياسر القاضى وزير الاتصالات 66

سمية كمال



استضافت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية خلال الحدث السنوي الذي يقام للعام الثاني على التوالي Chairman's Dinner المهندس/ ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعددا من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية والمحلية، بهدف الوقوف على مستجدات القطاع ورصد متطلبات واحتياجات الصناعة وممثليها من القطاع الخاص وتسليط الضوء على الدور الفعَال لمؤسسات المجتمع المدني للربط بين الرؤى الحكومية واستراتيجيات الشركات لتنمية الصناعة.



وخلال اللقاء، أشاد ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها شركات القطاع الخاص وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT ومؤسسات المجتمع المدني في النهوض بمستقبل الصناعة الرقمية، موضحاً إن القطاع شهد على مدار السنوات الثلاث الماضية دعم غير مسبوق من القيادة السياسية نتيجة للإنجازات والنتائج التي تكاتفت المجهودات لتحقيقها والوصول إليها.



وأضاف:" إننا أمام مسئولية جديدة تجاه تنمية المجتمع حيث أصبح دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة للعديد من القطاعات الأخرى ومنها المدن الذكية وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والابتكار والإبداع ، مشيراً إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى معدلات نمو القطاع في مصر بنسبة 12.5% ومشاركة في الناتج القومي بنسبة 3.5%، وارتفاع قيمة الصادرات المصرية من خدمات ومنتجات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 1.87 مليار دولار إلى 3.26 مليار دولار وفقاً لأرقام مؤسسة IDC الرائدة في مجال الإحصائيات والاستشارات العالمية، خاصة بعد تلقى العديد من الطلبات الإقليمية للمحمول المصري من أسواق مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وكينيا.



وفي سياق متصل، طالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركات بتشكيل لجنتين لمتابعة مبادرة تحول مصر إلي مركز إقليمي في الشرق الأوسط لتطوير البرمجيات والتطبيقات خلال الثلاث سنوات المقبلة وإنشاء مقر للمركز في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومبادرة تحوَل مصر إلى مركز إقليمي في صناعة مراكز البيانات العملاقة.



من جانبه استعرض وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرؤية المستقبلية خلال الفترة المقبلة قائلاً:" إننا نتطلع في CIT إلى حقبة جديدة من الخدمات المتكاملة للشركات الأعضاء لترسيخ مفاهيم القيمة المضافة وتنمية الصناعة، موضحاً أن الرؤية الجديدة ترتكز على تأهيل 100 شركة للتمويل بالتعاون مع العديد من الجهات منها البنك المركزي المصري والبورصة ، والتوسع في أنشطة المحافظات ومنها الدقهلية وآسيوط والإسكندرية ، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية مثل الوساطة والخدمات المالية واستشارات الموارد البشرية والخدمات القانونية وإنشاء مركز للإبداع والإبتكار في المدينة التكنولوجية ببني سويف ".



حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية والمحلية وعلى رأسهم كل من أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وجون مارك الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وهاني محمود رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، ومحمد طنطاوي المدير الإقليمي لشركة DELL-EMC مصر وليبيا، وأحمد الحراني مدير عام DXC مصر، وشهاب النواوي رئيس شركة الجيزة سيستمز، وهادي بركات مدير تصنيع سامسونج.