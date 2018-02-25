نتانياهو المترنّح أخلاقياً.. المطلوب سياسياً

شريف عطية

ليست هذه هى المرة الأولى التى يكون فيها رئيس الوزراء الأكثر بقاءً- بالمقارنة مع أقرانه- على رأس الحكومة الإسرائيلية منذ إنشاء الدولة 1948، عرضة للإتهام بقضايا فساد عبر العقد الحالى.. كان يفلت منها قبل أن تلاحقه اتهامات أخرى أكثر جدية.. آخرها تلك التى وجهتها إليه الشرطة الإسرائيلية مؤخراً.. وتناولتها وسائل الإعلام بإسهاب ونقد غير مسبوقين فيما احتشد آلاف المحتجين للمطالبة باستقالة ما يصفوه بـ«المحتال المجرم» الذى ينقسم الإسرائيليون إزاءه مناصفة (حسب الاستفتاء) بين الرحيل والبقاء، فيما تلوح فى الأفق احتمالات إجراء انتخابات مبكرة- حال محاكمته- وانفضاض التحالف الذى يقوده، وليصبح التحالف الائتلافى التالى أكثر قرباً من اليسار والوسط منه إلى أقصى اليمين الذى يمثله مستوطنون يرأسون بعض الأحزاب المتطرفة، إيذاناً ربما بانتهاء مسيرة «نتانياهو» السياسية التى طالت إلى درجة «السأم» منذ 1996.. ليس لدهائه السياسى فحسب بل أيضاً لعجز منافسيه الحزبيين عن مجاراة سياساته فى دغدغة وإشباع احتياجات السيكوباتية الإسرائيلية المتطلعة إلى «ضم الأراضي» المحتلة، وهى السياسة التى نجح فيها بامتياز حتى الآن.. مما قد يعينه على المناورة للإفلات (قانونياً) من اتهاماته بالفساد أو العمل على تأجيل قرار المستشار القضائى للحكومة بإحالته من عدمه إلى المحاكمة، بأقله إلى ما بعد لقائه مع الرئيس الأميركى «ترامب» فى واشنطن مارس المقبل.



فى غضون ذلك، وبالتوازى مع تدهور شعبية حزب «ليكود» الذى سوف يقود الائتلاف لإجراء انتخابات مبكرة، تتعثر الأساليب الإجرائية لدفع عجلة السلام المتوقفة لنحو عقدين بين مزدوجين إضافيين، من الفراغ السياسى الذى قد ينشأ فى إسرائيل عن تداعيات محتملة لغياب رئيس الحكومة القوى.. وعن التخلى المطرد لشروط الوسيط النزيه المحايد بالنسبة للإدارة الأميركية الحالية، ذلك فيما تتعثر جهود المصالحة الفلسطينية من ناحية ثالثة نظراً للتباين القائم حول تواعد الاشتباك وشروط الالتحام.



وإلى ذلك السياق غير المواتى، يطرح الرئيس الفلسطينى قبل أيام خطته للسلام أمام مجلس الأمن تلقى دعماً عربياً ودولياً.. وتتضمن المطالبة بـ«الاعتراف بفلسطين».. ورفضه القبول بالمقترح الإسرائيلى- الأميركى بشأن «الحدود المؤقتة»... إلى الدعوة نحو عقد مؤتمر دولى للسلام بحلول منتصف 2018.. ينتج عنه آلية متعددة الأطراف (ربما على غرار توصية- غير مفعّلة- صدرت عن مؤتمر مدريد للسلام 1991) تكون ملزمة للجميع وفق سقف زمنى محدد، ذلك فيما تتمسك واشنطن بخطتها عما أسمته «صفقة القرن» التى لم تعلن تفاصيلها بعد سوى عن تسريبات يتشكك الفلسطينيون فى جدواها، أما موسكو فإنها تدعو- بحسب وزير الخارجية «لافروف» - الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى إجراء محادثات مباشرة» فيما تحذر من «نقطة اللا عودة»، ذلك فيما يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة من جانبه أن «لا خطة بديلاً عن حل الدولتين»، وليستمر فى ضوء الآراء المتباينة لمختلف الأطراف المعنية ذات الصلة ما يورى باستمرار «المأزق» نحو السلام على ما هو عليه من صعاب.. ليست تسويتها بيد «نتانياهو» المترنّح أخلاقياً لكنه المطلوب سياسياً.