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اتصالات وتكنولوجيا
تطبيق SWOO يبحث الحصول على حقوق بث بطولات كرة القدم
الأحد 25 فبراير 2018 10:02 ص
SWOO يبدأ تطبيق إستراتيجية
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SWOO يبدأ تطبيق إستراتيجية
محمد فتحى:
تبحث شركة «سوو» صاحبة أول تطبيق عربى للتواصل الإعلامى والاجتماعى «SWOO» التعاقد مع عدد من اتحادات كرة القدم العربية لبث مباريات بطولات الدورى بالمنطقة مباشرة عبر التطبيق.
وقال مارون بدران، رئیس قسم التسويق والبرامج والمضمون بالشركة، إنها تخطط لإبرام تعاقدات مع عدد من الهيئات والاتحادات الرياضية لتصوير وبث المباريات، سواء محلية أو عالمية، لجذب جمهور الرياضة حول العالم، مؤكدًا وجود مباحثات أولية مع عدد من هيئات واتحادات كرة القدم بعدد من الدول، ليس من بينها الاتحاد المصرى لكرة القدم، لكنه ضمن أهدافهم المستقبلية.
وأوضح بدران لـ«المال» أن مصر تعتبر ثالث أكبر سوق بالعالم من حيث عدد المستخدمين لتطبيق الشركة بعد الهند وباكستان، وتُعد القاهرة والجيزة والإسكندرية من أكبر 10 مدن تحميلًا له عبر منصات الآندرويد والآيفون.
ولفت إلى التعاقد مع نحو 40 مقدم محتوى من مصر فى مجالات الفنون والرياضة والمنوعات والثقافة والصحة وغيرهم، مؤكدًا أن المحتوى ليس متاحًا لأى شخص، وإنما هناك معايير وآليات معينة لقبولهم مثل جودة التصوير والإضاءة والصوت ونوعية المحتوى نفسه، وما إذا كان هادفًا أو يقدم قيمة مضافة أم لا.
وأضاف: «فكرة التطبيق تختلف عن منصات الـلايف الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، مثل فيس بوك وإنستجرام، لأن منصة البث الحى بهذه المواقع تم تصميمها خصيصًا لتصوير الفعاليات وليس من أولوياتها تقديم محتوى هادف، كما أن مقاطع الفيديو فى تلك المنصات يتم حذفها أوتوماتيكيًا بعد مرور 24 ساعة، بعكس SWOO التى تستهدف وجود منصة إعلامية بمحتوى جيد يكون مرجعًا للمستخدمين وقتما أرادوا البحث عن موضوع معين فى أى مجال».
وتابع أن معدل التأخير فى منصات البث المباشر بمواقع التواصل الاجتماعى يتراوح بين 3 و 5 ثوانٍ، وهو ما يصعب أحيانًا فكرة التفاعل بين مقدم المحتوى والمستخدم، بينما يصل وقت التأخير فى منصة «SWOO» إلى أقل من ثانية.
وحول مصادر الربح المستهدفة من التطبيق، أوضح أن تركيزهم ينصب فى الوقت الحالى على زيادة عدد المستخدمين النشطين شهريًا، بينما هناك خطة مستقبلية لتعظيم أرباح التطبيق، سواء من خلال المنصات الإعلانية أو الرعايات، أو إضافة خصائص جديدة مثل الألعاب الإلكترونية.
ولفت إلى أن عدد مستخدمى التطبيق حاليًا يصل إلى 2.1 مليون مستخدم حول العالم، من بينهم 1.1 مستخدم بالوطن العربى، مشيرا إلى استهداف 10 ملايين تحميل للتطبيق بنهاية عام 2018.
يشار إلى أن «SWOO» تطبيق إماراتى طرح فى أغسطس 2017، ويختص بالتفاعل بين البشر، سواء عبر المحتوى الكتابى أو الصور أو الفيديوهات الفورية، من خلال عروض يتم من خلالها تقديم فيديوهات مستقلة لإعلامیین ومؤثرين ومواهب عربیة من مصر والإمارات ولبنان للتواصل مع المستخدمين.
وينقسم مضمون البرامج والفیديوهات فى التطبیق إلى 12 فئة هى: الثقافة، المجلة، الترفیه، الإيجابیة، الفنون، الرياضة، التكنولوجیا، المال والأعمال، السفر والسیاحة، الطعام، الصحة، والمنوعات.
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