مروان الشوربجي إلى الدور الثالث لبطولة ويندي سيتي للاسكواش

نجم الاسكواش المصري مروان الشوربجي

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تأهل نجم الاسكواش المصري مروان الشوربجي، السبت، للدور الثالث من بطولة ويندي سيتي المفتوحة للاسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء تأهل الشوربجي، المصنف الرابع في البطولة، بعد تغلبه على الإنجليزى جيمس وليستروب بنتيجة 3/1.



وكانت نتيجة الأشواط 9/11 و11/6 و11/8 و11/6 في مباراة استغرقت 50 دقيقة.