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مكرم تتابع استعدادات النسخة الثالثة من مؤتمر مصر تستطيع
السبت 24 فبراير 2018 10:46 م
مصر تستطيع
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مصر تستطيع
قبيل ساعات من الافتتاح
سلوى عثمان
تابعت لسفيرة نبيلة مكرم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ، الاستعدادات الأخيرة لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل في نسخته الثالثة، التي تنطلق فعالياته غدا بمدينة الأقصر ويستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووصل المهندس طارق الملا وزير البترول والعديد من العلماء والإعلاميين لحضور المؤتمر.
وتشرف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، علي المؤتمر الذي يستضيف خلال فعالياته ٢٣ عالمًا من المصريين العالمين بالخارج، المتخصصين مجال إدارة الموارد المائية، والمياه الجوفية، وتقنية الاستشعار ، منهم الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد، وعلوم نظام الأرض، والدكتور منصور التبولي، أستاذ ورئيس قسم طب وأمراض الأسماك، بجامعة الطب البيطري بفيينا، والدكتور محمد محمود إبراهيم، أحد علماء الفضاء الدوليين، ومدير مشروع إعداد دراسات القمر الصناعي Horyou-5 باليابان وكبير مصممي معماريات نظم الحاسبات.
وفي تصريحات سابقة، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن هذه المؤتمرات تأتى ضمن تكليفات الحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم فى حل هذه القضايا والمشكلات، وفى تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن قرار الوزارة بعقد هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وقيادتها بتنمية واستصلاح الأراضى المصرية، ومختلف الملفات والقضايا التى تخص المجتمعات العمرانية الجديدة، وبخطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة فى المناطق الجديدة وما سيتبعه من حاجة ماسة لتطوير منظومتى الرى والزراعة.
ويعد مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" هو النسخة الثالثة من المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر فى الخارج تحت عنوان "مصر تستطيع"، وهو أحد المحاور الاستراتيجية التى تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لربط الطيور المهاجرة بالوطن.
وكانت الوزارة قد عقدت المؤتمر الأول تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها" فى ديسمبر 2016، وشارك فيه نخبة من العلماء المصريين بالمهجر ونتج عنه قرارات وتوصيات هامة تم تنفيذ عدد منها، وما زال يجرى تنفيذ المتبقى منها، والمؤتمر الثانى جاء تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذى انعقد فى يوليو 2017، وشارك فيه نخبة متميزة من نابهات مصر المهاجرات اللائى حققن نجاحات مشرفة فى بلاد المهجر.
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