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رياضة
أجايي يقود اﻷهلي لتعطيل عجلة اﻹنتاج
السبت 24 فبراير 2018 10:21 م
الاهلي والانتاج
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الاهلي والانتاج
علي المصري
واصل فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، مسلسل انتصاراته المتتاليه، بتحقيق الفوز الثالث عشر علي التوالي، بعدما تغلب علي ضيفه اﻹنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات اﻷسبوع السادس والعشرون من الدوري المصري الممتاز.
تقدم اﻷهلي بهدف مبكر عقب مضي 9 دقائق فقط من إنطلاقة اللقاء، قبل أن يتعادل اﻹنتاج الحربي، من ركلة جزاء احتسبها محمد فاروق حكم اللقاء، بناء علي إشارة من طارق سامي الحكم الخامس، سجلها خالد قمر في الدقيقة 13.
وخطف جونيور أجايي الفوز للقلعة الحمراء، بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، لتمر الدقائق دون جديد، لينتهي اللقاء بفوز النادي اﻷهلي بهدفين مقابل هدف.
بتلك النتيجة، يواصل اﻷهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما رفع رصيده للنقطة 69، بفارق 21 نقطة كاملة عن الزمالك أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 36 نقطة، محتلا المركز السادس في الترتيب.
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