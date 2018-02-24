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الامتناع عن تناول الأرز يثير غضبا ضد رئيس وزراء ماليزيا
السبت 24 فبراير 2018 09:22 م
الأرز
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الأرز
متابعات
أثار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق موجة انتقادات بعد أن قال إنه أقلع عن تناول الأرز واستعاض عنه بحبوب الكينوا الأغلى ثمنا، وفق تقرير نقلته رويترز.
ويُلقى على عبد الرزاق، الذي يخوص الانتخابات العامة خلال أشهر في ظل فضيحة فساد، اللوم في ارتفاع تكاليف المعيشة منذ فرض ضريبة على الطعام والخدمات في عام 2015.
وتأتي أحدث موجة من الانتقادات من معارضيه الذين يقولون إنه يعيش بمعزل عن عامة الشعب بعد تصريح أدلى به خلال زيارة لإحدى المستشفيات يوم الخميس.
وظهر نجيب في تسجيل مصور التقط له خلال جلسة للإجابة عن الأسئلة وهو يقول ”لا آكل الأرز. أنا آكل الكينوا. ابني هو من أخبرني بأمرها... إنها أفضل من الأرز“ مشيرا إلى أن الكينوا بها كميات أقل من الكربوهيدرات والسكر.
ويُستهلك الأرز على نطاق واسع في ماليزيا وكانت الحكومة تدعمه حتى عام 2015.
وأثارت تعليقات نجيب بشأن الكينوا، وموطنها الأصلي أمريكا الجنوبية، موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مكتب نجيب إن ”البعض“ أساء تفسير تعليقاته مشيرا في بيان أصدره يوم الجمعة إلى أن الكينوا جزء من النظام الغذائي الصحي لرئيس الوزراء وأن الأطباء نصحوه بتناولها.
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