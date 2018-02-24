EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مؤشر نيكى يكسب 1% ويسجل 21892 نقطة
السبت 24 فبراير 2018 08:06 م
مؤشر نيكى
أخر الأخبار
مؤشر نيكى
خالد بدر الدين
صعد مؤشر نيكى 225 القياسى لأسهم الشركات اليابانية الكبرى، بأكثر من 0.8% خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى حوالى 21892.78 نقطة، ليحقق مكاسب للأسبوع الثانى على التوالى بقيادة شركات البناء والمرافق.
ذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم الشركات اليابانية انتعشت، خلال الأسبوع الماضى، مع انحسار المخاوف من تسارع معدل رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين.
ومن الأسهم التى كسبت أسعارها أسهم شركتي البناء كاجيما كورب وتايسي كورب بحوالى 3.4% و2.9% على الترتيب، بينما زادت أسعار أسهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 1.8%، وقفزت أسعار أسهم شركة كانساي للطاقة الكهربائية بأكثر من 5%.
كما زادت أسهم شركات قطاع التعدين، ومنها سهم شركتى إنبكس وجابان بتروليوم إكسبلوريشن بارتفاع 2.1% و1.1% على الترتيب؛ بفضل صعود أسعار النفط إلى حوالى 68 دولارًا للبرميل، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أسبوعين.
وارتفع أيضًا مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بأكثر من 0.8% ليزداد إلى 1760.53 نقطة، غير أن التعاملات كانت متواضعة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا