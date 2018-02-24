خالد بدر الدين









صعد مؤشر نيكى 225 القياسى لأسهم الشركات اليابانية الكبرى، بأكثر من 0.8% خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى حوالى 21892.78 نقطة، ليحقق مكاسب للأسبوع الثانى على التوالى بقيادة شركات البناء والمرافق.





ذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم الشركات اليابانية انتعشت، خلال الأسبوع الماضى، مع انحسار المخاوف من تسارع معدل رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين.





ومن الأسهم التى كسبت أسعارها أسهم شركتي البناء كاجيما كورب وتايسي كورب بحوالى 3.4% و2.9% على الترتيب، بينما زادت أسعار أسهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 1.8%، وقفزت أسعار أسهم شركة كانساي للطاقة الكهربائية بأكثر من 5%.





كما زادت أسهم شركات قطاع التعدين، ومنها سهم شركتى إنبكس وجابان بتروليوم إكسبلوريشن بارتفاع 2.1% و1.1% على الترتيب؛ بفضل صعود أسعار النفط إلى حوالى 68 دولارًا للبرميل، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أسبوعين.



