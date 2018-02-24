800 مليون جنيه لتطوير 485 مجزرًا على مستوى الجمهورية

الإدارة المركزية للمجازر

محمود زكي



كشفت منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية أن الوزارة تستهدف تطوير ٤٨٥ مجزرًا على مستوى الجمهوية خلال الفترة القادمة.



وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الإقليمي الأول لشباب شمال الصعيد أن تكلفة تطوير تلك المجازر تقدر بحوالي ٨٠٠ مليون جنيه.



وأوضحت أن الفترة القادمة ستشهد نقل مجزر البساتين الى منطقة الروبيكي، إضافة إلى أن الفترة القادمة تشهد إنشاء عدد من مصانع اللقاحات، حيث إن هناك عددًا من الشركات لتنفيذ تلك المشروعات.



وأكدت أن الوزاة تستهدف إنشاء عدد من المزارع السمكية بعدد من المحافظات.



ولفتت الى انه تم تخصيص ٢٧٦ مليون جنيه لصغار المربين في مشروع لحوم البتلو، حيث إن الوزارة تسهدف انشاء عدد من المجازر خلال الفترة القادمة.