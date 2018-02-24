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التعليم والآثار يدشنان برنامج المرشد الصغير
السبت 24 فبراير 2018 06:59 م
وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم
المال - خاص
صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن الوزارة قامت بتشدين برنامج (المرشد الصغير) بإدارة الهرم التعليمية، بالتعاون مع وزارة الآثار، وذلك بمناسبة قرب افتتاح المتحف العالمي الكبير بمنطقة الأهرامات.
ومن جهته أكد عادل عثمان مدير عام إدارة الهرم التعليمية أنه تم عقد ندوات تثقيفية بالمدارس المجاورة لمنطقة آثار الهرم بغرض التثقيف السياحي، وقد قام بعقد الندوات نخبة متميزة من أساتذة متخصصين من هيئة الآثار المصرية، وقد بدأت أولى الجولات التثقيفية من مدرسة الهرم للتعليم الأساسى بالرماية.
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