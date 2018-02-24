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اقتصاد وأسواق
القابضة الغذائية: طرح 3500 طن لحوم بالمجمعات الاستهلاكية
السبت 24 فبراير 2018 06:58 م
القابضة للصناعات الغذائية
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القابضة للصناعات الغذائية
محمد مجدي
أكد اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص، لـ"المال"، أنه سيتم بداية مارس المقبل، طرح 1500 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية.
يُشار إلى أن هناك 3 آلاف فرع استهلاكي يتبع شركات المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية.
وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه يتم طرح جميع المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية بمحافظة شمال سيناء، ولا توجد أي أزمات في صرف السلع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، منذ قليل، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء؛ لبحث وضع وتوفير المقررات التموينية بمدن شمال سيناء.
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