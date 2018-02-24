القابضة الغذائية: طرح 3500 طن لحوم بالمجمعات الاستهلاكية

محمد مجدي









أكد اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص، لـ"المال"، أنه سيتم بداية مارس المقبل، طرح 1500 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية.





يُشار إلى أن هناك 3 آلاف فرع استهلاكي يتبع شركات المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية.





وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه يتم طرح جميع المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية بمحافظة شمال سيناء، ولا توجد أي أزمات في صرف السلع.



