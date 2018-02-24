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بورصة وشركات
الهدوء يسيطر على تعاملات الـGDR's الأسبوع الماضي
السبت 24 فبراير 2018 06:39 م
شهادات الإيداع الدولية
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شهادات الإيداع الدولية
التجاري الدولي تصعد بـ1.5% و3 شهادات تتراجع بنسبة 11% و 3.6% و 3% على التوالي
أسماء السيد
هيمن الهدوء على تعاملات شهادات الايداع المصرية المقيدة ببورصة "لندن" خلال الأسبوع المنقضي مقارنة بالسابق له.
ومن اجمالي الشهادات النشطة البالغ عددها 5 شهادات، تمكنت شهادة ايداع "التجاري الدولي" من الصعود منفردة بنسبة طفيفه بلغت 1.5% إذ سجلت الشهادة 4.55 دولار بنهاية تعاملات
اﻷسبوع المنقضي مقارنة بـ4.48 دولار خلال الاسبوع السابق له .
وعلى صعيد باقي الشهادات هيمن التراجع على 3 منها، احتلت شهادة "اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا" النسبة اﻷكبر بـ11% لتصل إلى 0.16 دولار مقارنة بـ 18 دولار، تلتها من حيث نسبة الهبوط شهادة ايداع "المجموعة المالية – هيرمس" بـ 3.6 % لتصل إلي 2.40 دولار، مقارنة بـ2.49 دولار، ثم شهادة ايداع "المصرية للاتصالات" بـ 3% لتسجل 3 دولار مقارنة بـ 3.10 دولار .
وأخيراً ظلت شهادة ايداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية عند نفس الحدود السعرية مستوى 5 دولار .
وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.
وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات رصيدها، وتبقى 2167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.
وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.
وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 660.9 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للاسكان 323.4 مليون سهم، أما جى بى اوتو فيتبقى لها 282.8 مليون سهم ، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.89 مليون سهم.
ويتبقى لشركات: "هيرميس، حديد عز، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، أيديتا، باكين، ليسيكو مصر، 134.2 مليون جنيه، 129.3 مليون سهم، 75.9 مليون سهم، 61.25 مليون سهم، 41 مليون سهم، 21.5مليون سهم، 3.7 مليون سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي.
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