حرحور : 120 مزرعة دواجن ببئر العبد تخدم الإسماعيلية وبورسعيد

محمد مجدي

قال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن هناك 120 مزرعة دواجن باستثمارات تصل لملايين من الجنيهات بمدينة بئر العبد تقوم بطرح منتجاتها في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وأكد حرحور، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ استكمال باقي مزارع الدواجن، والتي يصل عددها إلى 20 مزرعة أخرى في بئر العبد، خلال النصف الأول من العام الحالي.