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استثمار
حرحور : 120 مزرعة دواجن ببئر العبد تخدم الإسماعيلية وبورسعيد
السبت 24 فبراير 2018 06:16 م
اللواء عبد الفتاح حرحور
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اللواء عبد الفتاح حرحور
محمد مجدي
قال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن هناك 120 مزرعة دواجن باستثمارات تصل لملايين من الجنيهات بمدينة بئر العبد تقوم بطرح منتجاتها في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.
وأكد حرحور، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ استكمال باقي مزارع الدواجن، والتي يصل عددها إلى 20 مزرعة أخرى في بئر العبد، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وزارة التموين
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