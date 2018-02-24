الزراعة: 264 مليون جنيه دعمًا لصغار مربي البتلو

جزارون يتظاهرون أمام الزراعة ضد قرار حظر البتلو

محمود زكي



كشف منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، أنه تم تخصيص ٢٧٦ مليون جنيه لصغار المربيين في مشروع لحوم البتلو، حيث إن الوزارة تستهدف إنشاء عدد من المجازر خلال الفترة المقبلة.



وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الإقليمي الأول لشباب شمال الصعيد أن الوزاة تستهدف إنشاء عدد من المزارع السمكية بعدد من المحافظات.



وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد نقل مجزر البساتين إلى منطقة الروبيكي، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة تشهد إنشاء عدد من مصانع اللقاحات، حيث إن هناك عددا من الشركات لتنفيذ تلك المشروعات.



ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف من إنشاء المصنع تقليل استيراد الأدوية واللقاحات.