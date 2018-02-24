جاكوار

شريف عيسى



توقع محمد قنديل، مدير قطاع مازيراتى بـ MTI أوتوموتيف، وكلاء جاكوار ولاند روفر وبنتلى، نمو مبيعات العلامة الإيطالية الفاخرة ما بين 10% إلى 15% بنهاية العام الجارى، مقارنة بأداء العلامة التجارية نهاية 2017.



وأشار إلى أنه رغم تعطش السوق لطرازات العلامة التجارية، فإن اتخاذ المستهلك قراره بالشراء قد تراجع بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة بداية 2018، عن تأجيل تطبيق الخفض السنوى للجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية الموقعة مع مصر خلال 2005.



وقال قنديل إنه رغم التأثير المحدود على قرار تأجيل تطبيق الخفض الجمركى المنصوص عليه بالاتفاقية الذى يتراوح ما بين 8% إلى 10%، من سعر السيارة الأساسى، فإن الراغبين فى الشراء قرروا تأجيل الشراء من شهرى نوفمبر، وديسمبر من 2017، لحين هبوط الأسعار.



وتابع: إلا ان قرار التأجيل تسبب ضعف أداء مبيعات سوق السيارات الفاخرة على مدار يناير من العام الجارى، إلا أن بداية من فبراير أبدى عدد من العملاء رغبتهم فى تنفيذ عملية الشراء، مؤكداً أن المستهلك الراغب فى الشراء سيقوم بالتنفيذ دون الحاجة إلى الانتظار لحين تطبيق الإعفاء الكامل على السيارات الأوروبية بحلول 2019.



وأكد قنديل أن سوق السيارات متعطلش بالفعل لفئة السيارات الفاخرة، إلا أن ارتفاع الأسعار تسبب فى تأجيل قرار الشراء، واصفاً حالة الركود بتلك الفئة من السيارات بالطبيعة للغاية.



وأوضح أن الشركة تمكنت من طرح موديلات 2018 من كافة الطرازات التابعة للعلامة الإيطالية، وأن قرار التأجيل بالنسبة للخفض الجمركى لم يؤثر على مستهدفات مازيراتى فى السوق المحلية، والمتفق عليها مع الشركة الأم العالمية.



وكانت MTI قد قررت خلال النصف الثانى من 2016، إعادة طرح العلامة التجارية الإيطالية مازيراتى بعد توقف دام لأكثر من عامين، وخلال 2017 تمكنت MTI من افتتاح المركز الرئيسى لمازيراتى والذى يضم صالة عرص، ومركز لخدمات ما بعد البيع، ومنفذ لبيع قطع الغيار بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 650 ألف دولار.



وعلى مدار العام الماضى تمكنت مازيراتى من تحقيق طفرة فى أداء مبيعاته بنسبة بلغت 25%، بفضل طرح ليفانتى، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV.