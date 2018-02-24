الأسيوطى يستعيد الانتصارات بزيادة جراح الداخلية

التعادل السلبى يحسم موقعة الرجاء وسموحة





عاد فريق الكرة الأول بنادى الأسيوطى لطريق الانتصارات، بفوزه على ضيفه الداخلية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما حسم التعادل السلبى بدون أهداف، موقعة الرجاء مع ضيفه سموحة، ضمن لقاءات الأسبوع السادس والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

الأسيوطى والداخلية

تقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق بينسون شيلونجو فى الدقيقة 12، ومحمد رزق من ضربة جزاء فى الدقيقة 31، قبل أن يقلص مصطفى رجب النتيجة للضيوف فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، الذى أنتهى بتقدم الأسيوطى بهدفين نظيفين.

وأضاف عمر فتحى الهدف الثالث للأسيوطى فى الدقيقة 55، قبل أن يقلص عبد الرحمن السويسى النتيجة للداخلية بالهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 76، وأنهى عمر كمال عبد الواحد أهداف اللقاء، بالرابع لأصحاب الأرض والجمهور، فى الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

بتلك النيتجة، يرتفع رصيد الأسيوطى سبورت للنقطة 32، ويقفز للمركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، فيما يتجمد رصيد الداخلية عند 30 نقطة، ويبقى فى المركز الثانى عشر، بصفة مؤقته لحين نهاية لقاءات الجولة.

الرجاء وسموحة

وعلى الملعب الفرعى لاستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، أقتنص الرجاء نقطة ثمينة من سموحة، بالتعادل السلبى بدون أهداف، ليرتفع رصيد الفريق المطروحى للنقطة 18، ويظل فى المركز السابع عشر، فيما رفع نظيره السكندرى رصيده للنقطة 39 فى المركز الخامس.



