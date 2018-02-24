هاشتاج الأكثر كذبًا: الرجال أم النساء؟.. يتصدر تويتر

هاشتاج

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج، #الاكثر_كذبا_الرجال_ام_النساء المركز الثانى بين الهاشتاجات الأكثر تداولًا على موقع التدوينات المصغرة تويتر، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين أن الطرف الآخر هو الأكثر كذبا.



وحقق الهاشتاج تفاعلاً كبيرًا بين السيدات بشكل خاص وأرجعن ذلك الى ان الرجال المتزوجين ددائما مايكذبون فى علاقتهم مع زوجاتهم حول علاقاتهم بينما غرد معظم الرجال أن النساء ذوات كيد عظيم ولذلك فهم الاكثر كذبا بطبعهم.



وتباينت آراء المغردين حيث يرى فكرى فبس فى تغريدة له: الكذب لا يعتمد على الجنس بقدر ما يعتمد على عقلية الانسان، عندم نرى ضعيف الشخصية وأيضا عندما نرى الاشخاص ذوي العقول الصغيره الذين يبحثون عن لفت الانتباه ولقت الانظار فهم يلجأون الى الكذب وتزيف الحقائق وغالب ما يوجد في الرجال.. بينما قالت ياسمين "ام" إن ذلك يرجع الى ترببة كل منهما.



بينما اتهمت فيلسيوفى ويمن كلا الجانبين بتصنع الكذب حيث قالت: كلاهما يُجيد الكذب وباحتراف! "مثلا" قصص الرومانسية تتكرر بشكل يومى منذ خلق آدم وحوا، وأيضا التصنع فى محبة ورغبة كلاهما للآخر فقط، من أجل أن تمضى مسيره الحياة والمصالح المشتركة "عيشة والسلام".