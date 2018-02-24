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استثمار
بيتي توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتمويل برنامج الكَسّيب
السبت 24 فبراير 2018 04:19 م
بيتي
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بيتي
محمد بدران: البرنامج يسهم في توفير فرص عمل
أمانى العزازي
وقعت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي"، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر لتمويل برنامج "الكَسّيب" الذي أطلقته الشركة للمساهمة في تشغيل الشباب والحد من ظاهرة البطالة على مستوى الجمهورية.
وقع البروتوكول كلا من عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمرو سالم رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة "بيتي"، وذلك بحضور كل من محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد بدران العضو المنتدب للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي".
من جانبه رحب محمد بدران بتوقيع البروتوكول مع بنك مصر باعتباره أحد أهم وأقوى البنوك الوطنية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وقال: "نؤمن بأهمية الدور الذي نقوم به في مجال المسئولية المجتمعية، والكَسّيب يُعد من أهم برامج الشركة في هذا المجال نظرا لتعدد المزايا التي يقوم بتوفيرها للمشاركين فيه على مختلف الأعمار، حيث أنه يساهم في توفير مصدر رزق ثابت يمكن من خلاله تحقيق الاستقرار المادي لكل مشارك، وذلك من خلال تقديم سيارات ربع نقل – ثلاجة، يتم تمليكها للمستفيدين وتكون مخصصة لنقل وتوزيع منتجات الشركة على تجار التجزئة والمحلات في مختلف المناطق خاصة القرى والنجوع التي تكون بحاجة لهذه الخدمات".
وأضاف بدران أن هذا التعاون المثمر بين بيتي وبنك مصر من خلال برنامج الكَسّيب يحقق فرصا جيدة لتنمية قدرات الشباب والعاملين في البرنامج على التواصل والتفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه يمنح الشركة القدرة على التوسع والانتشار، والوصول بمنتجات شركة بيتي بقمة جودتها إلى جميع أنحاء الجمهورية. موضحا أن المرحلة الأولى تستهدف 400 "كسيب" من الذين سيتم اختيارهم سواء من الدلتا أو الصعيد، وستقوم إدارة الشركة بتسليمهم السيارات المخصصة لهم.
بدوره أكد عمرو سالم رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة "بيتي" أن الاستراتيجية التي تتبناها الشركة تعتمد على تشجيع الشباب لتحقيق طموحاتهم من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا أن الشركة تقوم بتوفير أحدث طرق وأساليب التدريب للمشاركين في برنامج "الكسيب"، لتطوير مهاراتهم في مجال إدارة المبيعات، بما يسمح لهم تحقيق الاستقرار المالي، وبما يتوافق مع الأهداف الطموحة التي تدعمها القيادة السياسية والتنفيذية لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
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