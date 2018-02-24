وزير التنمية المحلية: الشباب ثروة مصر.. والسيسي يدعمهم بقوة

وزير التنمية المحلية

بدور ابراهيم



أكد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية أن الشباب هو قوة مصر وثروتها الحقيقة ونصف الحاضر وكل المستقبل القادم.



وقال الجندي إن مصر لديها الكثير من الشباب الاكثر وعياً وعلماً وتعليماً وثقافة في كافة المحافظات، وأضاف وزير التنمية المحلية ان هناك هدفا مشتركا للحكومة ومجلس النواب للاهتمام بالشباب واستغلال الإمكانيات المتاحة لخدمتهم.



وشدد اللواء أبو بكر الجندي علي اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة للشباب، وأشار الوزير الجندي الي المبادرات التي أطلقها الرئيس خلال الفترة الأخيرة والخاصة بالشباب، ومنها علي سبيل المثال انشاء الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك مبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب من البنك المركزي بفائدة ٥٪.



جاء ذلك في كلمة اللواء أبوبكر الجندي اليوم خلال مشاركته في " المؤتمر الاقليمي الأول للشباب بشمال الصعيد" تحت شعار" شارك تُبدع تَنطلق" والذي يعقد بمحافظة الفيوم علي مدي يومي ٢٤ فبراير و٢٥ فبراير بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة وبحضور 1200 شاب وفتاة من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.



وأشار الوزير الجندي الي وجود حالة من التناغم بين الحكومة ومجلس النواب والمجمتع المدني لاستغلال كل الفرص المتاحة لدينا لتغيير وجه الحياة في مصر ونقل البلاد الي المكانة التي تستحقها.



وقال الجندي ان رؤية مصر 2030 قام بإعدادها خيرة العقول المصرية في المجتمع وليست الحكومة بمفردها وخاصة بمشاركة الشباب الذين لديهم تجارب عملية ناجحة.

واضاف اللواء أبوبكر الجندي ان هناك مجتمعات كثيرة في العالم تحسد مصر علي شبابها والذي يستطيع ان ينقل مصر الي مكانة أفضل.

