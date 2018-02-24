الزراعة تدعم أكاديمية مزرعتي برعاية مجموعة الوادي

مجموعة الوادي

الصاوي أحمد



دعمت اليوم د. منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، افتتاح أكاديمية مزرعتي، أول أكاديمية متخصصة في تدريب المهتمين بمجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي في مصر والشرق الأوسط، تأكيداً على تشجيع الحكومة لهذه المبادرة الداعمة للإنتاج الحيواني والداجني في مصر.



كما أعلنت مجموعة الوادي، كبرى مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الإنتاج الزراعي والداجني، عن رعايتها لأكاديمية مزرعتي خلال حفل إطلاق الأكاديمية اليوم والذي أقيم بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة بحضور نحو 2000 مدعو.



شارك في الاحتفالية، إلى جانب مجموعة الوادي، 25 شركة أخرى في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي والداجني، حيث استعرضت هذه الشركات منتجاتها وخدماتها المتنوعة في أجنحة العرض الخاصة بها.



وتسهم مجموعة الوادي وغيرها من الشركات الأخرى في توفير الخبرات الفنية والمواد العلمية المطلوبة لتقديم الدورات التدريبية للمشاركين في الدورات من خلال أكاديمية مزرعتي.



وتسعى أكاديمية مزرعتي لتأهيل وإعداد الكوادر الفنية لسوق العمل، من خلال توفير مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والتطعيم والرعاية البيطرية والأعلاف والتربية والمزارع السمكية وغيرها.



وتعليقاً على رعاية مجموعة الوادي لأكاديمية مزرعتي، يقول طوني فريجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوادي: "تتمتع مجموعة الوادي بخبرة عالمية كبيرة في مجال الإنتاج الداجني والصناعات والخدمات المرتبطة بها.



من ناحية أخرى، نسعى لتشجيع كل المبادرات والبرامج التي من شأنها اعداد كوادر فنية جديدة للعمل في الإنتاج الحيواني والداجني واستزراع الأسماك.



ومن بين أهم المبادرات التي نفخر بدعمها "أكاديمية مزرعتي"، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة من حيث توفير التدريب المتخصص في تلك المجالات. إننا ننظر للثروة البشرية باعتبارها العنصر الأكثر أهمية في تحديث ونمو منظومة الغذاء في مصر، وهو ما يعني أنّ أكاديمية مزرعتي تشاركنا نفس الرؤية في تطوير الكوادر الفنية المطلوبة بشدة في هذه التخصصات".









