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طاقة
معهد IFF: مصر تقود نمو الدول المستوردة للبترول بمنطقة مينا
السبت 24 فبراير 2018 02:45 م
خام برنت
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مزيج برنت
❏ انخفاض معدل التضخم على أساس سنوى إلى %10 مع نهاية ديسمبر القادم
❏ السياسة النقدية ملائمة مع قيام البنك المركزى بزيادة متطلبات احتياطى العملة المحلية إلى %14
❏ تقييد الأجور ورفع «القيمة المضافة» إلى %14 يساهم فى خفض العجز المالى إلى %8 العام المقبل
خالد بدر الدين
يؤكد معهد التمويل الدولى IIF، فى تقريره الصادر منذ أيام بعنوان «توقعات واعدة»، على التفاؤل الواضح فى آفاق الاقتصاد المصرى، لدرجة أنه سيقود هذا العام نمو الدول المستوردة للبترول، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا MENA –، التى ستواصل انتعاشها الاقتصادى التدريجى ليصل متوسط نموها إلى حوالى 3.8 % هذا العام، و%4.4 العام القادم، ارتفاعا من حوالى %2 العام الماضى.
ويتوقع جاربيس إيراديان، الذى أشرف على كتابة التقرير، الذى يتناول اقتصادات 14 دولة مصدرة ومستوردة للبترول بمنطقة مينا، ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى من %4.2 فى السنة المالية الماضية، إلى أكثر من %4.9 خلال السنة المالية الحالية، التى تنتهى يونيو المقبل، ثم إلى %5.1 فى السنة المالية القادمة.
ويمثل تقرير معهد IIF تحليلات وتوقعات 14 اقتصادا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا MENA –، هى: مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، والأردن، ولبنان، والعراق، وإيران، وتونس، والجزائر، والمغرب.
ومن المتوقع أن تؤدى الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى لمصر، والإصلاحات الهيكلية المستمرة إلى تعزيز الثقة، وزيادة النمو الاقتصادى، كما أكد التقرير، لتتصدر مصر قائمة النمو المتوقع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للدول المسوردة للبترول، للعام الجارى، وسيبلغ حوالى %4.9، تليها لبنان والمغرب بأكثر من %3.1، ثم الأردن بحوالى %2.5، وأخيرا تونس بحوالى %2.3، لكن مصر تتصدر أيضا تلك الدول فى العجز المالى، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، لتبلغ 9.2 % هذا العام، تليها لبنان بحوالى %9، وتونس توقفت عند %5.6، ثم الأردن %3، والمغرب حوالى %2.2.
يرى جاربيس، أن انتعاش الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الحالية، يعتمد على صافى الصادرات، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة، بدعم من برنامج قروض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، والذى سيساعد على تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، ونقله على مسار النمو المرتفع المستدام.
ويتوقع هبوط معدل التضخم السنوى، بمؤشر أسعار المستهلك إلى حوالى %14، نهاية السنة المالية الحالية، ينخفض إلى % 10 مع نهاية ديسمبر القادم، بعد أن هوى من 33 % فى يوليو الماضى إلى %17 فى يناير الماضى، مع انحسار تأثيرات تعويم الجنيه، منذ نوفمبر 2016.
جاء فى تقرير المعهد، أن السياسة النقدية الحالية ملائمة مع قيام البنك المركزى بزيادة متطلبات الاحتياطى من العملة المحلية، فى أكتوبر الماضى من %10 إلى %14، لتقليص السيولة المتراكمة بعد أن رفع أسعار الفائدة منذ التعويم بحوالى 700 نقطة أساس، لمواجهة التضخم المرتفع.
وبعد أن هبطت القروض إلى القطاع الخاص، بمعدل سريع، وبات النمو الحقيقى للقروض سلبى منذ نهاية عام 2016، أصدر البنك المركزى قراره فى 15 فبراير الجارى، بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس، فى أول خفض منذ حوالى 15 شهرا.
ورحب رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب، بقرارات البنك المركزى، كما يتضح من الزيادات المتواصلة فى التدفقات الأجنبية، ومنها الاستثمار الأجنبى المباشر، وأذون الخزانة، وسندات اليورو والدولار، لدرجة أنها مع الدعم المالى من المصادر الثنائية، ومتعددة الأطراف أدت إلى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بأكثر من الضعف ليتجاوز 38 مليار دولار، فى يناير الماضى، أو ما يعادل تكاليف 6.5 شهر من واردات السلع والخدمات، كما ذكر التقرير.
وساعد تقييد الأجور، وزيادة إيرادات الضرائب من رفع ضريبة القيمة المضافة، من 13 إلى %14 فى بداية السنة المالية الحالية، إلى مساندة الدعم المالى الحالى كما يقول جاربيس، الذى يتوقع استمرار هبوط العجز المالى ليصل إلى %9.2 من الناتج المحلى الإجمالى، ثم %8 خلال السنة المالية القادمة.
ومن المتوقع أن يؤدى هذا التحسن، مع النمو الاقتصادى المرتفع، إلى تقليص الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى من %92.5، فى السنة المالية الماضية، إلى حوالى %88.9 السنة المالية الحالية، ثم يزداد انخفاضا إلى %85.9 فى السنة المالية القادمة.
وانتعشت صادرات السلع والخدمات أيضا فى رأى جاربيس، بفضل تحسن المنافسة نتيجة استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكيلية، ومنها إصدار قانون الاستثمار الجديد، والترخيص الصناعى، ومن المتوقع الموافقة على قانون الإفلاس الجديد، علاوة على الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه، وتقليص الصادرات، ما ساعد على تقليل العجز فى الحساب الجارى.
ومع ذلك يحذر جاربيس من بعض المخاطر، ومنها تفاقم الظروف الأمنية، وتباطؤ الانتعاش الناتج من تنفيذ الإصلاحات الحكومية، وكذلك عدم اكتمال البرنامج الإصلاحى الجارى.
ويتوقع المعهد الذى يتخذ من واشنطن العاصمة مقرا له، ارتفاع متوسط النمو الاقتصادى فى 14 اقتصاد بمنطقة مينا، من %1.2 العام الماضى، إلى %2.7 هذا العام، ثم %3 العام القادم، بفضل ارتقاع أسعار البترول، والتدابير التحفيزية التى تنفذها بعض الحكومات، لاسيما السعودية والإمارت.
ويرى التقرير أن الدول المصدرة للبترول بمنطقة مينا، ستشهد ارتفاعا فى إجمالى فائض الحساب الجارى من 36 مليار دولار العام الماضى، إلى أكثر من 84 مليار دولار، أو حوالى %4 من ناتجها المحلى الإجمالى، مع نهاية العام الجارى، مع تحسن الموقف المالى لها، نتيجة لارتفاع أسعار البترول لأعلى من 60 دولارا للبرميل، وحتى 70 دولارا، مع تحسن إيرادات بعض الحكومات من القطاعات غير البترولية.
ويرى جاربيس أن هناك مخاطر تكتنف توقعاته المتفائلة عن تلك الدول، منها هبوط أسعار البترول، واتجاه مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة هذا العام، بأسرع وأكبر من المتوقع، وانهيار الاتفاق النووى بين الغرب وإيران، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات التى قد تقلص الاستثمارات الخاصة، ووتزعزع استقرار الاقتصاد الكلى بالمنطقة.
النفط
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