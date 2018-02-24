2.384 مليار جنيه إيرادات بورتو جروب القابضة خلال 2017

بورتو جروب تبيع مرحلتين من مشروع جراند فيو ب115 مليون جنيه

المال ـ خاص



حققت شركة بورتو جروب القابضة ارتفاعا فى معدل نمو صافى الربح وصل إلى %109 خلال 2017.



وبلغ صافى إيرادات المجموعة خلال 2017 حوالى 2،384 مليار جنيه مصرى، مقارنة مع 1،207 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 1،177 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع %97.



وحققت الشركة ارتفاعا فى مجمل الربح وصل %67، مقارنة بـ2016، فقد حققت 633 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 379 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام 2016.



وتضاعفت الأرباح التشغيلية لتبلغ 377 مليون جنيه خلال عام 2017 مقابل 118 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، كما بلغ صافى الربح قبل الضريبة 325 مليون جنيه مقارنة بـ 168 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وبنسبة ارتفاع %94، كما بلغ صافى الربح بعد الضريبة خلال عام 246 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 118 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 129 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع بلغت %109.



وأنجزت الشركة 1813 وحدة خلال عام 2017، مقارنة بعدد 621 وحدة خلال عام 2016، وبإجمالى إيرادات قدرها 2،384 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1،207 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 1،177 مليار وبنسبة ارتفاع قدرها%97، وهى تمثل إيرادات الاستثمار العقارى فى المشاريع التالية «بورتو أكتوبر، بورتو نيو كايرو، بورتو جولف سخنة (إيلاند)، بورتو لاجونز»،

وتمكنت بورتو من تحقيق مبيعات خلال 2017 قدرها 2،650 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 2،089 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 561 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع %26.8.



وبلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية 5،39 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بمبلغ 6،03 مليار جنيه فى ديسمبر من عام 2016، ويرجع انخفاض أرصدة الحاجزين إلى تسريع وتيرة التسليمات للعملاء وإثبات الإيراد خلال الفترة.



واحتل سهم مجموعة بورتو القابضة «بورتو جروب» المركز الأول بين الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية بالبورصة المصرية بتداول 12 مليار سهم خلال عام 2017، وهو ما يؤكد قوة وصلابة السهم على شاشة البورصة المصرية.





وتدرس المجموعة من خلال شركات التطوير العقارى بها عددا من المشروعات متعددة الاستخدامات.