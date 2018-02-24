بيتاجرينز نيوكايرو يستقبل 130 عرضاً تسويقياً

المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية

❏ علاء فكرى: توسع الشركات غير المسبوق يعظم دور الترويج فى توفير المعلومات

❏ محمد علاء: نستهدف تحقيق الخطة البيعية سريعا

❏ مسوقون: السمعة تسهل مهمتنا فى استقطاب العملاء



المال ـ خاص



تقدمت 130 شركة ومسوقا عقاريا إلى شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، بعروض من أجل الترويج لمشروعها بيتا جرينز نيو كايرو، والمقام على 84.7 فدان بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.



قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجبيت، إن تنوع المشروعات والطفرة التى يشهدها القطاع مؤخرا، دفع الشركات إلى توسعة نطاق آلياتها التسويقية؛ للوصول إلى الشريحة الأكبر من العملاء الراغبين فى شراء وحدات عقارية، وخلق آلية للتواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم.



وأضاف فكرى خلال حفل نظمته «بيتا إيجيبت»؛ لإلقاء الضوء على مشروعها «بيتا جرينز نيو كايرو»، حضره العديد من كبار المسوقين، أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيما لدور المسوقين العقاريين، لافتا إلى أن الشركة لديها عروض عديدة من شركات التسويق العقارى، وتحرص على التعاقد مع أصحاب الخبرات والجادين منهم؛ للحفاظ على سمعة بيتا إيجيبت وثقة عملائها.



وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى، وقد استطاعت خلال 2017 تحقيق مبيعات تتخطى الـ500 مليون جنيه من مشروعاتها بحدائق أكتوبر، بزيادة قدرها %30 عن 2016، رغم التحديات الاقتصادية التى شهدتها السوق.



وأكد أن الشركة حريصة على تنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تمثل إضافة الى السوق المصرية، وتسهم فى تحقيق خطة الدولة من حيث تنمية مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ورفع معدلات الإشغال بها من خلال تنفيذ مشروعات خدمية تلبى احتياجات العملاء بمشروعات "بيتا" وبالمناطق المحيطة بها، كما تحرص الشركة على تشغيل الخدمات من اليوم الأول لإطلاق المشروع، ومع إشغال أول الوحدات بها لتلبية احتياجات العملاء.



وشدد على حرص الشركة تقديم أعلى جودة من خدمات ما بعد البيع للعملاء من حيث الإدارة والصيانة وغيرها، ويتم التواصل بصورة دورية مع العملاء عقب تسليم الوحدات للتعرف على احتياجتهم والحفاظ على جودة المشروعات.



وقال محمد علاء، رئيس قطاع المبيعات بـ"بيتا إيجبيت للتنمية العمرانية"، إن الشركة تتعاقد مع العديد من المسوقين، إضافة إلى فريق عملها المميز؛ للإسراع من تحقيق الخطة البيعية المستهدفة فى أقصر وقت، وجذب شرائح جديدة من العملاء بما يتناسب مع الخطة التوسعية للشركة خلال العام الجارى.



وأوضح أن الشركة لا تحمل العملاء عمولات المسوقين، كما تحرص التعامل مع الجادين لضمان الحيادية، مشيرا إلى أن عدد العاملين بقطاع المبيعات بالشركة 55 فردا، وتستهدف توظيف آخرين خلال المرحلة المقبلة، مع حركة التوسعات الجديدة، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على عقد دورات تدريبية للعاملين بالقطاع للتواكب مع متغيرات السوق ورفع الكفاءات بصورة دورية.



وأجمع عدد من كبار المسوقين على أن سمعة شركة "بيتا إيجيبت" وسابقة أعمالها القوية فى السوق المصرية على مدار عشرين عاما، فرس الرهان لتسويق مشروعاتها فى أسرع وقت وجذب شرائح متنوعة من العملاء.



كما استطاعت الشركة تسهيل مهمة المسوق فى الترويج إلى مشروعاتها من خلال تنفيذها مشروعات مميزة من ناحية الجودة والخدمات المبتكرة سواء المتاحة بالمشروع أو خدمات مابعد البيع، وكذلك الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتوفير مشروعات بمواصفات تفوق المتعاقد عليها.



وأكدوا أن مشروع «بيتا جرينز نيو كايرو بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة» يستحوذ على اهتمامات شريحة كبيرة من العملاء بالنظر إلى تميز موقع المشروع واتباع الشركة أحدث الأساليب الإنشائية فى التنفيذ والتصميم.