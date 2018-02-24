أسعار الدواجن تعاود الصعود واللحوم تسجل 100 جنيه

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى:



عاودت أسعار الدواجن الصعود اليوم فى السوق المحلية بنحو 4 جنيهات فى الكيلو لتسجل 27 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 23 أمس، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط، وتراوح طبق البيض بين 41 و42 جنيها.



فيما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.

