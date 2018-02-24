تعديلات مرتقبة لقرار مزاولة أنشطة وأعمال النقل البحرى

النقل البحرى

❐ جاب الله: مذكرة موحدة من غرف الملاحة بالمقترحات المطلوبة

❐ «الاستثمار الأوروبى» يسلم مخطط المنطقة المكملة لميناء الإسكندرية يوليو المقبل



مدحت إسماعيل ــ أمانى العزازى



علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل ستجرى تعديلات طفيفة خلال الفترة المقبلة، على القرار الوزارى الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع، على أن يقتصر التعديل المقرر إقراره من مجلس الأعلى للموانئ فى مارس المقبل، على المادة «41» والتى تنص على «أيلولة»، المنشآت المقامة على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء، بعد مرور 7 سنوات للمنشآت سابقة التجهيز و10 سنوات للمنشآت الخرسانية من تاريخ إتمام البناء، أو انقضاء المدة المحددة للانتهاء من الإنشاءات أيهما أقرب.



وأضافت، أن التعديل سيكون مقتصرا على استبدال كلمة «الأيلولة»، بمعنى أكثر دقة وأفضل لفظيا، إلى جانب تعديل بسيط فى الفترة التى ستتردد فيها المنشآت إلى الميناء.



ولفتت إلى أن «النقل»، ممثلة قطاع النقل البحرى تلقت 3 دراسات « Case Study» على القرار، من المجتمع الملاحى، مؤكدة أنه لا وجد نية لتعديل قيمة رسوم مقابل الخدمات المقدمة، إلا إذا تم التأكد من أنه سيحقق عوائد أفضل للدولة.



يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر القرار 2453 لسنة 2017 منتصف نوفمبر الماضى، الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ بوزارة النقل، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير النقل، وينوب عنه رئيس المجلس الأعلى للموانئ.



وانضم إلى عضوية المجلس رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية ورؤساء موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر.



ويتولى المجلس وضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لموانئ الجمهورية، وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها «النقل» وتخص الموانئ البحرية.



وقال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، إن اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، سيحدد حسب أجندة رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه يعد الاجتماع الأول للمجلس، مشيرا إلى أن غرف الملاحة الأربع أرسلت مقترحات لتعديل القرارين 800 و488 ، وجار دراستها.



وأكد اللواء بحرى عبد القادر جاب الله، رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، أنه سيتم التنسيق مع غرفتى دمياط وبورسعيد لصياغة مذكرة موحدة بالتعديلات المطلوبة على القرارين الوزاريين محل الخلاف، تمهيدا لإرسالها لقطاع النقل البحرى، وعرضها فى أول اجتماع لـ«الأعلى للموانئ».



وحول اتجاه «النقل» لتعديل صياغة «أيلولة»المخازن والمنشآت والمبانى والتى قام الأفراد والشركات ببنائها (ملكية خاصة ) أكد «جاب الله» أن «أيلولة» الملكية لهيئات الموانئ يعد غير دستورى، خاصة أن المخازن والمنشآت تحمل أصحابها تكاليف باهظة، فى الوقت الذى لم تتم صياغة عقود مع المنتفعين بنظام «pot» والتى بمقتضاها تئول إلى هيئة الميناء.



وتابع: «لابد من تعديل النص بحيث تتم مراعاة نظم إنشاء وإدارة المخازن والمبانى داخل الموانئ بما يحفظ حقوق كلا الطرفين، مطالبا «النقل» بالدخول فى مفاوضات مع أصحاب المنشآت التى تمت إقامتها داخل الموانئ بتعويض أصحابها وإقرار تعاقدات مناسبة.



وقال «جاب الله» إن النص الحالى لـ «أيلولة» المخازن والمبانى، تسبب فى مشكلة كبيرة فى بورسعيد، نظرا لوجود عدد ضخم من المخازن والمبانى داخل تلك الموانئ، والأمر نفسه فى الإسكندرية ودمياط.



فى سياق آخر، قالت المصادر، إن بنك الاستثمار والإعمار الأوروبى، سيسلم «النقل» المخطط العام للمنطقة المكملة لميناء الإسكندرية، والبالغة 400 فدان، نهاية يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه مقرر أن تقام عليها محطات تداول وخدمات، إضافة إلى عدد من المراكز التى ستخلق قيمة مضافة، الصادرات والواردات.