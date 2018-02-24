السكك الحديدية: دراجة بخارية تقتحم أحد مزلقانات أسوان القاهرة

أعلنت هيئة السكك الحديدية مساء أمس الجمعة، عن اقتحام دراجة بخارية يستقلها شخصان مزلقان الجبانة بين المراشدة ودشنا على خط أسوان القاهرة وهو مغلق لمرور قطار رقم 87 نوم أسوان القاهرة.





وأكدت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة اقتحام الدراجة البخارية مزلقان الجبانة وهو مغلق بالشادوف لعبور القطارات، ورغم إطلاق سائق القطار السارينة لتحذيرهم وعدم التزام سائق الدراجة البخارية بتعليمات المرور من على المزلقانات تسبب ذلك في كسر ماسورة الهواء للجرار ووفاة سائق الدراجة وزميله.





وتناشد الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.