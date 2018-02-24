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نقل وملاحة
السكك الحديدية: دراجة بخارية تقتحم أحد مزلقانات أسوان القاهرة
السبت 24 فبراير 2018 09:12 ص
هيئة السكك الحديدية
أخر الأخبار
هيئة السكك الحديدية
محمود محسن
أعلنت هيئة السكك الحديدية مساء أمس الجمعة، عن اقتحام دراجة بخارية يستقلها شخصان مزلقان الجبانة بين المراشدة ودشنا على خط أسوان القاهرة وهو مغلق لمرور قطار رقم 87 نوم أسوان القاهرة.
وأكدت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة اقتحام الدراجة البخارية مزلقان الجبانة وهو مغلق بالشادوف لعبور القطارات، ورغم إطلاق سائق القطار السارينة لتحذيرهم وعدم التزام سائق الدراجة البخارية بتعليمات المرور من على المزلقانات تسبب ذلك في كسر ماسورة الهواء للجرار ووفاة سائق الدراجة وزميله.
وتناشد الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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