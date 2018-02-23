ترجيحات باستهداف 15550 نقطة مع نشاط السيولة





مصطفى طلعت





شهد مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، ونشاط قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك.





وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 2.4% ليصل إلى 15319 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بشكل طفيف بلغ 0.46% إلى 856 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بنحو 0.72% ليغلق عند 2047 نقطة.





وتصدَّر قطاع الخدمات المالية، باستثناء البنوك، قائمة القطاعات النشطة، من حيث كمية التداول، عبر بيع وشراء 456.1 مليون ورقة مالية، بينما جاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بكمية تداول 339 مليون ورقة، واحتلّ قطاع الموارد الأساسية المركز الأخير بتداول 13.7 مليون ورقة مالية.





وارتفعت قيم التداولات بحوالي 400 مليون جنيه، لتسجل 8.2 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار، الأسبوع السابق، فيما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.3% بقيمة 19.7 مليار جنيه، لتسجل 883.5 مليار جنيه، الأسبوع الحالي، مقابل 863.8 مليار، خلال الأسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 91.3%، والسندات على 8.7%، والمصريون على 57.3%، والأجانب غير العرب 25.18%، والعرب 17.5%، وتصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية أنشط 10 شركات مقيدة، والعربية للاستثمارات والتنمية القابضة في المركز الأخير.





وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة مليار جنيه، الأسبوع الحالي، و6.1 مليار منذ بداية العام، والعرب صافي بيع بقيمة 657.4 مليون جنيه، خلال الأسبوع الحالي، و442.6 مليون جنيه صافي بيع منذ بداية العام.





وعلى صعيد بورصة النيل بلغت قيمة التداول 8.4 مليون جنيه، بقيادة شركة الدولية للأسمدة والكيماويات التي تصدرت القائمة بقيمة 1.7 مليون جنيه، بينما تذيّل القائمة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة 1000 جنيه.





وتوقّع سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، استمرار نشاط السوق مع بداية تعاملات، الأسبوع المقبل، واختبار مستوى المقاومة الثانوى 15400 نقطة، ثم المقاومة الرئيسى عند 15500 نقطة.





وأكد غريب أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ما زال يتحرك عرضيًّا بين مستوى الدعم 828 نقطة، ومستوى المقاومة 857 نقطة.





من جانبه أشار هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أكيومن" المالية، إلى أن استمرار النظرة الحيادية للمؤشر الرئيسي مرتبط باختراق المقاومة 15450 نقطة، موضحًا أن السوق تتحرك بين الدعم 15125 والمقاومة 15500 نقطة.





وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة رجّح "حسن" أن يتحرك بين الدعم 850 نقطة، والمقاومة 870 نقطة.





وتوقّع سعيد الفقي، مدير فرع شركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، أن تستهدف السوق مستوى 15550 نقطة، مع زيادة معدلات السيولة عبر تكوين مراكز شرائية جديدة وعودة الإيجابية خاصة بالأسهم القيادية.



