السكة الحديد : انتظام حركة القطارات بالوجهين القبلى والبحرى

محمود محسن

أكد سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، انتظام حركة مسير القطارات، اليوم الجمعة، على خطوط الهيئة، وأن الحركة تعمل بصورة منتظمة، باستثناء بعض التهدئات بالمواقع التى يتم فيها أعمال صيانة وتجديد السكك وتحديث نظم الإشارات، ضمن خطة تطوير الهيئة فى إعادة تأهيل السكك والإشارات وتطوير البنية الأساسية.