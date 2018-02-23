EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
السكة الحديد : انتظام حركة القطارات بالوجهين القبلى والبحرى
الجمعة 23 فبراير 2018 06:48 م
السكة الحديد
أخر الأخبار
السكة الحديد
محمود محسن
أكد سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، انتظام حركة مسير القطارات، اليوم الجمعة، على خطوط الهيئة، وأن الحركة تعمل بصورة منتظمة، باستثناء بعض التهدئات بالمواقع التى يتم فيها أعمال صيانة وتجديد السكك وتحديث نظم الإشارات، ضمن خطة تطوير الهيئة فى إعادة تأهيل السكك والإشارات وتطوير البنية الأساسية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يتابع على مدار اليوم بنفسه حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات، بالإضافة إلى تخصيص خطوط اتصال؛ لاستقبال أي شكاوى أو مقترحات لجمهور المسافرين من الركاب.
السكك الحديدية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا