التخطيط تواصل جلسات الحوار المجتمعي لإعداد خطة التنمية المستدامة

المال- خاص









عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الخميس، جلسة حوار مجتمعي استكمالًا لسلسلة الجلسات حول إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي في عامها الأول (18/2019) - (21/2022)، وذلك بديوان عام الوزارة، وبحضور اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ومحافظو مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.





قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السيد رئيس الجمهورية وجه بوضع خطط رباعية السنوات، وصولًا إلى عام 2030، لنربط الخطط السنوية بالخطط متوسطة المدى برؤية مصر 2030.. وأضافت أنه تم في الفترة الماضية العمل على تحديث وتطوير رؤية مصر 2030، كونها وثيقة حية تحتاج لمراجعة دائمة، فضلًا عن ظهور مستجدات محلية ومتغيرات إقليمية ودولية يتوجب علينا مراعاتها في رؤيتنا للمستقبل.





وتابعت أنه من المهم أن يشارك الشباب في هذه الاستراتيجية؛ لأنهم جزء أصيل من تحديث وتطوير رؤية مصر. وفي هذا الشأن أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة بدأت بالفعل حوارًا مجتمعيا بالمحافظات حول رؤية مصر 2030.





وأضافت أنه من المهم مشاركة القطاع الخاص والمصرفي والمجتمع المدني في وضع الخطة السنوية والخطط متوسطة المدي، مشيرة إلى مجموعة ورش العمل التي نظمتها وزارة التخطيط بهدف مناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بمشاركة ممثلين عن كل الوزارات والجهات المعنية، بالمشاركة في تحديث الرؤية، حيث تم استعراض استراتيجية كل وزارة معنية ومدى ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.





وأشارت إلى أنه تم اعتماد قانون التخطيط الموحد من خلال مجلس الوزراء منذ ما يقارب الشهرين، وهو الآن في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وقالت إن القانون مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنة يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، وأضافت إن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللا مركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية.





كما أكدت أن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل جيد ومستدام، وقالت إنه في هذا العام حققنا مُعدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع.. وعقدت السعيد مقارنة بين معدل النمو عام 2014 والذي كان 2.9%، ومعدل النمو الحالي الذي بلغ 5.3%، وهو أعلى مُعدل قد حققته مصر على مدار السنوات الماضية.





من جانبه أشاد أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة بخطة التنمية المستدامة وتبنيها الحملة الإعلانية التي دشّنتها مؤخرًا وزارة التخطيط لتعريف المواطنين باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.. وأكد الجندي أن الحكومة المصرية جادة في خطواتها الإصلاحية، بشكل يحقق أغراض التنمية، ويوفر كافة الاحتياجات اللازمة، ويسهل حياة المواطنين.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى رغبة السادة المحافظين في المشاركة بمنظومة التخطيط المركزي، كما أثنى على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر لوزيرة التخطيط على الجهد المبذول.





وعرض السادة المحافظون رؤاهم فيما يخص الفرص الاستثمارية التنافسية بمحافظاتهم والسياسات العامة المطلوب تنفيدها لتحقيق أفضل استفادة من تلك الفرص.

تأتي جلسات الحوار المجتمعي في إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على المشاركة المجتمعية في وضع خطة التنمية متوسطة المدي وخطة العام المالي 2018/2019.



