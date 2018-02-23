وزير التعليم يزور اليابان للاطلاع على تطبيق أنشطة التوكاتسو

طاريق شوقي

المال - خاص



صرح الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سيتوجه غدًا إلى اليابان، برفقة وفد من قيادات الوزارة فى جولة تفقدية لمدارس رياض الأطفال والابتدائى بها للإطلاع على تطبيق أنشطة التوكاتسو على أرض الواقع، وكيفية مساهمتها في بناء شخصية المواطن الياباني.



وأشار خيري إلى أن جدول زيارة الوزير يتضمن لقاء وزير التعليم الياباني، وزيارات إلى المقر الرئيسي لوكالة "جايكا"، ومدرسة تعليم فني، بالإضافة إلى زيارة جامعة طوكيو للتعرف على كيفية اختيار وتدريب وتأهيل المعلمين، والاجتماع مع مسئولي مؤسسة "Asia SEED" المسئولة عن تدريب المعلمين المصريين الذين يتم اختيارهم للعمل بالمدارس اليابانية في اليابان.