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رياضة
قرعة نارية متوقعة لدور الستة عشر من الدوري اﻷورويي
الجمعة 23 فبراير 2018 09:56 ص
قرعة نارية متوقعة لدور الستة عشر من الدوري اﻷورويي
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قرعة نارية متوقعة لدور الستة عشر من الدوري اﻷورويي
علي المصري
من المتوقع أن تسفر قرعة دور الستة عشر من الدوري اﻷوروبي، التي ستقام في الثانية ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، بمدينة نيون السويسرية، عن لقاءات نارية، خاصة أنها لن تشهد أي تصنيف للفرق كما حدث بقرعة الأدوار السابقة، كما أنها لا تمنع مواجهات فريقين من نفس الدولة.
ولم تشهد مباريات دور الـ 32 من اليوروبا ليج مفاجآت مدوية، حيث تمكنت أغلب الفرق الكبرى المرشحة للقب من العبور للدور التالي في انتظار ما ستسفر عنه مراسم القرعة.
ومن الممكن مشاهدة مباريات بين فريقين من إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا أو فرنسا أو روسيا، وهي الدول الممثلة بفريقين أو أكثر في ثمن النهائي.
وباتت روسيا الدولة الأكثر تمثيلا في ثمن النهائي بـ 3 فرق، حيث فازت أندية زينيت سانت بطرسبرج و لوكوموتيف موسكو وسسكا موسكو على سيلتك الإسكتلندي و نيس الفرنسي و سرفينا الصربي.
ولم يتبقى لإسبانيا سوى فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وكذلك بالحال بالنسبة لإيطاليا التي ستنافس على لقب البطولة بفريقين فقط حاليا وهما ميلان ولاتسيو.
وخرج كل من فياريال وريال سوسيداد أمام ليون الفرنسي وريد بول سالزبورج النمساوي على الترتيب، فيما شهد نفس الدوري خروج فريقي أتالانتا ونابولي من إيطاليا على يد فريقين من ألمانيا وهما دورتموند ولايبزيج بالترتيب.
وتمكنت فرق أتلتيكو مدريد وميلان ولاتسيو وليون وسبورتنج لشبونة ومارسيليا فيما عانى كل من بوروسيا دورتموند وآرسنال قبل أن يصعدا في نهاية الأمر.
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