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عقـــارات
نشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار بمنشأة ناصر
الجمعة 23 فبراير 2018 02:49 ص
عقار فيصل المنهار
أخر الأخبار
عقار فيصل المنهار
متابعات
أكد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، أنه تم تشكيل لجنة هندسية طارئة للمنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار في منشأة ناصر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين.
وقال المحافظ – في بيان صادر عن المحافظة نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس – إنه يتابع عن كثب حادث انهيار عقار منشأة ناصر، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم الممكن للمتضررين من انهيار العقار، كما أنه تم التأكيد على جاهزية مركز شباب منشأة ناصر لاستقبال المتضررين.
وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لتوفير مراتب وبطاطين، إلى جانب التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير وجبة عشاء للمتضررين و100 جنيه كبدل إعاشة في اليوم لكل فرد متضرر من الحادث.
وأعرب المحافظ عن حزنه لوقوع الحادث، داعيًا الله أن يرحم المتوفين ويلهم ذويهم الصبر، ويمن بالشفاء على المصابين.
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