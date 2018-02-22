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نقل وملاحة
سوء الأحوال الجوية تغلق ميناء نوييع
الخميس 22 فبراير 2018 11:43 م
ميناء نوبيع
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ميناء نوبيع
متابعات
أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وأوضح " يوسف "، أن شدة الرياح تراوحت ما بين 17- 21 عقدة جنوبية، و الضغط 1006 مللى بار، و ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، وحالة البحر معتدل، مشيرًا إلى أن القرار جاء بهدف الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
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