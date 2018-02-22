سوء الأحوال الجوية تغلق ميناء نوييع

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أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح " يوسف "، أن شدة الرياح تراوحت ما بين 17- 21 عقدة جنوبية، و الضغط 1006 مللى بار، و ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، وحالة البحر معتدل، مشيرًا إلى أن القرار جاء بهدف الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.