هزة أرضية بولاية سودانية للمرة الثالثة خلال شهر

هزة أرضية

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أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان، أن محطات الرصد الزلزالي في (جبل أولياء، مروي، أبوحمد ومحمد قول) رصدت هزة أرضية جديدة قوتها 2.3 بمقياس ريختر، بولاية نهر النيل اليوم الخميس عند الساعة الرابعة و18 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي.



يذكر أن الهزات الأرضية تكررت في ذات المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث شهدت هزة في مطلع الشهر الماضي، وأخرى خلال الأسبوع الماضي.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مدير عام الهيئة، محمد أبوفاطمة، إن الهزة كانت على عمق 10 كيلو مترات في باطن الأرض، وشعر بها بعض المواطنين، لافتاً إلى أن منطقة الهزة تبعد نحو 50 كليومتراً من سد مروي في الاتجاه الشمالي الشرقي للسد.



وأرجع أبو فاطمة الهزة إلى تأثيرات التركيب الجيولوجي القاطع لقارة أفريقيا من الناحية الجنوبية الغربية إلى الشمالية الشرقية، مشيراً إلى أن الهزات تنشط في الأراضي السودانية من فترة إلى أخرى .



وكلفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولجية، إدارة الجيوفيزياء بالوقوف على الظاهرة ميدانياً ورفع تقرير تفصيلي عنها.



