أتلتيكو مدريد يتأهل ونابولي يودع الدوري اﻷوروبي

علي المصري



لم يجد أتلتيكو مدريد الإسباني صعوبة في حجز مقعده بدور الـ16 للدوري الأوروبي، عقب فوزه على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بهدف في لقاء الإياب، الذي جمعهما اليوم الخميس بملعب "واندا ميتروبوليتانو".



ويدين أتلتيكو مدريد بهذا الانتصار، لمهاجمه الفرنسي كيفن جاميرو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 7، ليكرر الفريق المدريدي تفوقه بعد الفوز ذهابًا 4-1 في الدنمارك.



ونجح فريق لايبزيج الألماني، في العبور إلى ثمن النهائي بشق الأنفس، بعد الهزيمة أمام ضيفه نابولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب "ريد بول أرينا"، مستفيدا من من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، إذ حقق الانتصار في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وسجل البولندي بيوتر زيلينسكي، هدف نابولي الأول في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف لورينزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 86.



وضمن لاتسيو الإيطالي تأهله بفوزه العريض على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني 5-1، وكان لاتسيو خسر لقاء الذهاب 1-صفر،



وحجز ليون الفرنسي مقعدا له في ثمن النهائي بتغلبه على ضيفه فياريال الإسباني 1-صفر، وسجل البوركيني برتران تراوريه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85، هدف ليون علما بأن الفريق الفرنسي فازا ذهابا 3-1، وأكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق الـ12 الأخيرة بعد طرد مدافعه خاومي كوستا.



وبلغ زينيت سان بطرسبورج الروسي الدور ذاته بفوزه الكبير على ضيفه سلتيك الإسكتلندي 3-صفر في لقاء اﻹياب، ليعوض خسارته ذهابا 1-صفر.



وأنطلقت لقاءات اليوم، بتغلب لوكوموتيف موسكو الروسي، على ضيفه نيس الفرنسي، بهدف نظيف، علي ملعب "لوكوموتيف ستاديون"، ليحجز أصحاب اﻷرض بطاقة العبور لثمن نهائي المسابقة القارية، ليتأهل أبناء العاصمة الروسية بنتيجة إجمالية 4-2، بعدما أنتهي لقاء الذهاب، الأسبوع الماضي لصالح الروس، بنتيجة 3-2، على ملعب أليانز ريفييرا.



وكان سسكا موسكو الروسي، هو أول المتأهلين لدور الـ 16 بالدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزا صعبا على حساب ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في إياب دور الـ 32، مستفيدا من التعادل السلبي ذهابا.