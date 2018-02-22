مستشار بالبيت الأبيض: تقلبات سوق الأسهم الأمريكية شيء عادي

الخزانة الأمريكية

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هون رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض مساء الخميس، من أهمية المخاوف بشأن التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكية قائلا إنها "ليست شيئا استثنائيا".



ووفق ما نقلته وكالة رويترز، أبلغ كفين هاسيت الصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس ”إنه شيء عادي في سوق الأسهم“.



وقال ”لا أظن أن هذا شيئا استثنائي أو أنه شيء يجب أن يقلق الناس بشأنه“

