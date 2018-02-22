EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
التضامن تشكل لجنة إغاثة لمتضرري عقار منشأة ناصر
الخميس 22 فبراير 2018 09:38 م
وزارة التضامن الاجتماعي
أخر الأخبار
وزارة التضامن الاجتماعي
متابعات
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة, إلى موقع انهيار عقار منشأة ناصر بمجرد ورود معلومات عن وقوع الحادث.
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس أنه تم نقل المصابين للعلاج بالمستشفى بينما سجلت حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وأوضح البيان أن العقار المجاور للعقار المنهار قد تأثر وتم إخلاؤه على الفور حرصا على سلامة سكانه.
ووفرت لجنة الإغاثة مكانا للمتضررين من الحادث بمركز شباب منشأة ناصر, كما يجرى توفير وجبات من خلال جمعية (جنات الخلود) وسيمتد ذلك على مدار الأيام الثلاثة المقبلة, إلى جانب أنه تم صرف مساعدة مؤقتة للإعاشة بواقع 100 جنيه للفرد من المتضررين جراء الحادث.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا