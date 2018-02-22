التضامن تشكل لجنة إغاثة لمتضرري عقار منشأة ناصر

وزارة التضامن الاجتماعي

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وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة, إلى موقع انهيار عقار منشأة ناصر بمجرد ورود معلومات عن وقوع الحادث.



وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس أنه تم نقل المصابين للعلاج بالمستشفى بينما سجلت حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.



وأوضح البيان أن العقار المجاور للعقار المنهار قد تأثر وتم إخلاؤه على الفور حرصا على سلامة سكانه.



ووفرت لجنة الإغاثة مكانا للمتضررين من الحادث بمركز شباب منشأة ناصر, كما يجرى توفير وجبات من خلال جمعية (جنات الخلود) وسيمتد ذلك على مدار الأيام الثلاثة المقبلة, إلى جانب أنه تم صرف مساعدة مؤقتة للإعاشة بواقع 100 جنيه للفرد من المتضررين جراء الحادث.