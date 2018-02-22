اعتماد 680 مراسلًا أجنبيًا لتغطية انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية 2018

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تسلم المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات الأكواد الخاصة بالمراسلين اأاجانب للانتخابات الرئاسية والبلغ عددهم 680 منهم 540 مراسلا مقيما و140 مراسلا زائرا يمثلون صحف ووكالات ومحطات تليفزيونية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ووسائل إعلام عربية وإفريقية.



وبناء على توجيهات الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، شكل محمد إمام، مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب لجنة إعلامية من المركز الصحفي لفحص وتسليم الأكواد إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية ومتابعة عملية تسجيل البيانات الخاصة بهم طبقا للدليل الخاص بعملية التسجيل الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة اللغات الأجنبية والرد على استفساراتهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم أثناء عملية التسجيل.



وسيتم إصدار التصاريح الخاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئيسية فى المحافظات عقب الانتهاء من عملية التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.



كما قام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإبلاغ المراسلين الأجانب بالقواعد المنظمة والمتبعة خلال التغطية الإعلامية وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.