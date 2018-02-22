مصر تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الدوحة

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب ضعيفة، وسط تعاملات متواضعة، لأسبابٍ من بينها ضعف أسواق الأسهم العالمية وأسعار البترول، بقيادة مصر، وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى، منها الدوحة، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1352 نقطة.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 0.5% ليتقدم إلى 15319 نقطة للجسة الرابعة، ومؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.8% ليزداد إلى 6757 نقطة.





وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليزداد إلى 7525 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03% ليستقر عند 3287 نقطة.





وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.3% لينزل إلى 9096 نقطة، مع هبوط سعر سهم مصرف قطر الإسلامي 4.1%، غير أن سعر سهم البنك التجاري القطري قفز 5.8%.



