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بورصة وشركات
مصر تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الدوحة
الخميس 22 فبراير 2018 07:37 م
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البورصة المصرية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب ضعيفة، وسط تعاملات متواضعة، لأسبابٍ من بينها ضعف أسواق الأسهم العالمية وأسعار البترول، بقيادة مصر، وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى، منها الدوحة، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1352 نقطة.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 0.5% ليتقدم إلى 15319 نقطة للجسة الرابعة، ومؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.8% ليزداد إلى 6757 نقطة.
وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليزداد إلى 7525 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03% ليستقر عند 3287 نقطة.
وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.3% لينزل إلى 9096 نقطة، مع هبوط سعر سهم مصرف قطر الإسلامي 4.1%، غير أن سعر سهم البنك التجاري القطري قفز 5.8%.
كما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليرتدَّ إلى 4972 نقطة، لكن مؤشر سوق مال أبو ظبي العام فقَد نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 4580 نقطة.
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