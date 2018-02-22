البنوك تستعين بخدمات ضمان المخاطر لدعم تمويل قطاع الـsmes

خلال اجتماع "المركزى" بمسئولى القطاع

الاجتماع ضم جهاز المشروعات وشركتى ضمان مخاطر الائتمان والاستعلام الائتمانى









سهير محمد









تناول اجتماع البنك المركزى الذى تم عقده، مساء أمس الأول، مع مسئولى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المختلفة التى تقدمها أكثر من جهة لدعم القطاع، ومنها شركة ضمان المخاطر والاستعلام الائتمانى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالقطاع





وحضر الاجتماع نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، ونرمين الطاهرى وكيل مساعد البنك المركزى للتطوير المصرفى، ومسئولو شركة الاستعلام الائتمانى.





واستعرضت نيفين جامع للبنوك مبادرة مشاريع مصر، وهى منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتوفير كل المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال، كما يعرض الفرص المتاحة والتى يمكن أن تستفيد منها البنوك بشكل كبير.





ودعت نيفين جامع البنوك إلى دعم المنصة بمزيد من المعلومات ودراسات الجدوى التى يمكن أن تفيد الشباب وأصحاب المشروعات.





يأتى ذلك فى ضوء إلزام البنك المركزى للبنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات حتى 2020.





وناقش الاجتماع سبل تعظيم استفادة البنوك من وثائق ضمان مخاطر الائتمان؛ لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.





كان البنك المركزي المصري قد وافق على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان، مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفع للتوسع فى استخدام هذه الوثائق.





وأكد أحد مسئولى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، ممن حضروا الاجتماع، أن هذه الوثائق بعد الضمانة التى أصدرها المركزى فإنها تدعم مراكزها المالية؛ لأنه حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم الاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان لدى البنوك مع إعطاء الجزء المغطى بتلك الكفالة وزن مخاطر 20%، والمحفظة المغطاة بخطاب الضمان الصادر من البنك المركزي للشركة يتم إعطاؤها وزن مخاطر صفر%.



