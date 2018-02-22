تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 652 جنيهًا

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1324 دولارًا.



وشهد عيار 21 اليوم تراجعًا ليسجل اليوم نحو 652 جنيهًا، بدلًا من 655 جنيهًا بداية اليوم.



وسجل عيار ١٨، 559 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 749 جنيهًا مقابل 749 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1324 دولارًا بدلا من 1332 دولارًا.



وتراجع الجنيه الذهب نحو 28 جنيهًا، ليسجل الجنيه الذهب 5217 جنيهًا مقابل 5245 جنيهًا أمس.