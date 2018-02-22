الغضبان يبحث إقامة محطة لإنتاج البيوجاز بمنطقة القابوطي الجديد

بورسعيد- أمانى العزازي









عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع الأجهزة المعنية؛ لبحث آليات إقامة محطة لإنتاج "البيوجاز" بمنطقة القابوطي الجديد.





وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إنه يتواجد بالمنطقة أكثر من ألف 30 رأس ماشية، ويمكن الاستفادة من المخالفات الناتجة عنها في إنتاج الغاز والكهرباء بأحدث التقنيات والوسائل.



