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استثمار
الغضبان يبحث إقامة محطة لإنتاج البيوجاز بمنطقة القابوطي الجديد
الخميس 22 فبراير 2018 06:01 م
الغضبان يبحث إقامة محطة لإنتاج البيوجاز بمنطقة القابوطي الجديد
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الغضبان يبحث إقامة محطة لإنتاج البيوجاز بمنطقة القابوطي الجديد
بورسعيد- أمانى العزازي
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع الأجهزة المعنية؛ لبحث آليات إقامة محطة لإنتاج "البيوجاز" بمنطقة القابوطي الجديد.
وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إنه يتواجد بالمنطقة أكثر من ألف 30 رأس ماشية، ويمكن الاستفادة من المخالفات الناتجة عنها في إنتاج الغاز والكهرباء بأحدث التقنيات والوسائل.
حضر الاجتماع المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد علي عبد الهادي، رئيس قسم الهندسة الزراعية والطاقة وتدوير القمامة بجامعة قناة السويس.
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