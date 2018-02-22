الرقابة المالية تدرس عرض الشراء المختلط لأسهم أكرو مصر للشدات

الهيئة العامة للرقابة المالية

رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة أيكون للصناعات الهندسية أودعتها، اليوم الخميس، إعلان عرض الشراء الإجبارى المختلط للاستحواذ على أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وجار فحصه ودراسته.



وتقدمت الشركة بإعلان عرض شراء حتى عدد 17.7 مليون سهم، تمثل نسبة 53.6% من أسهم رأسمال شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر نقدى يبلغ 30.75 جنية للسهم الواحد أو بمعامل مبادلة بواقع 3.51 سهم من أسهم ايكون مقابل كل سهم من أسهم اكرو مصر للشدات.



واختار مجلس إدارة شركة ايكون فى وقت لاحق النبك التجارى الدولى لاصدار خطاب الضامن الخاص بعرض الشراء المختلط على أكرو مصر للشدات .كما وافق المجلس بالاجماع على اختيار شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الاوراق المالية للقيام بدور سمسار الصفقة.



وأقرت عمومية إيكون فى 6 فبراير الجاري، عرض الشراء الإجباري المختلط لنحو 69.9% من النسبة المكلمة لأسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات والمعدنية بسعر 30.75 جنيه للسهم.



كما وافقت العمومية على معامل مبادلة 3.51 سهم من ايكون مقابل التنازل لصالحها عن كل سهم من أسهم أكرو.



ويبلغ رأسمال ايكون 249.4 مليون جنيه، موزع على 62.3 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.