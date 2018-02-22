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اقتصاد وأسواق
أذربيجان تدعو مصر للمشاركة بمعرض دولي عن الزراعة
الخميس 22 فبراير 2018 05:42 م
وزير الاقتصاد الأذربيجاني مع سحر نصر
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وزير الاقتصاد الأذربيجاني مع سحر نصر
مصطفي ييف: لدينا رغبة لتوقيع شراكة مع مصر فى الأدوية والمستلزمات الطبية
مدحت إسماعيل
دعا شاهين مصطفي ييف، وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني، المستثمرين المصريين لحضور معرض دولي عن قطاع الزراعة والاستثمارات المتاحة، وأنه سيتم إقامته فى أبريل المقبل، مؤكدًا أنه على استعداد لعقد لقاءات مكثفة خلال فترة تواجده فى القاهرة الأيام الحالية مع المستثمرين المصريين لعرض الفرص المتاحة فى بلاده بقطاع الزراعة.
جاءت تصريحات وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني، خلال كلمته في الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسـة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وشاهين مصطفي ييف وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني.
وناقشت اللجنة التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والزراعة، والري، والصحة والدواء، والاتصالات، والسياحة، فضلًا عن مجالات التعاون المستمرة مثل التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتآخي بين محافظتي القليوبية وأبشرون.
وقال مصطفي ييف إنه سيقوم خلال فترة تواجده فى القاهرة بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى بلاده على المستثمرين المصريين، مشيرًا إلى أن هناك رغبة من جانب دولته لتوقيع شراكة قريبة مع مصر فى قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن رئيس دولة أذربيجان يقف موقف الأخوة من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطالب بضرورة زيادة حجم التعاون الاستثماري مع مصر خلال الفترة المقبلة.
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