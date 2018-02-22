أذربيجان تدعو مصر للمشاركة بمعرض دولي عن الزراعة

مصطفي ييف: لدينا رغبة لتوقيع شراكة مع مصر فى الأدوية والمستلزمات الطبية





مدحت إسماعيل









دعا شاهين مصطفي ييف، وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني، المستثمرين المصريين لحضور معرض دولي عن قطاع الزراعة والاستثمارات المتاحة، وأنه سيتم إقامته فى أبريل المقبل، مؤكدًا أنه على استعداد لعقد لقاءات مكثفة خلال فترة تواجده فى القاهرة الأيام الحالية مع المستثمرين المصريين لعرض الفرص المتاحة فى بلاده بقطاع الزراعة.





جاءت تصريحات وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني، خلال كلمته في الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسـة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وشاهين مصطفي ييف وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني.





وناقشت اللجنة التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والزراعة، والري، والصحة والدواء، والاتصالات، والسياحة، فضلًا عن مجالات التعاون المستمرة مثل التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتآخي بين محافظتي القليوبية وأبشرون.



