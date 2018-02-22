أدكو للأدوية تستثمر 30 مليون جنيه العام المقبل

منى عبدالباري



اعتمدت الشركة العربية للأدوية، "إدكو" خطة استثمارية قيمتها 30 مليون جنيه العام المالي المقبل 2018 – 2019، يتم ضخها لتطوير قسم إنتاج السوائل، وقطاع الرقابة والجودة، وعدد من القطاعات الأخرى بالشركة.



ووفقًا للموازنة التقديرية للشركة عن العام المقبل يستحوذ تطوير قسم السوائل، وخط جديد للسوائل على ما قيمته 17.2 مليون جنيه، فيما يتم توزيع المتبقي على قطاعات الأبحاث والرقابة، ومنظومة إطفاء الحريق للشركة على بنحو 7 ملايين جنيه، وأغراض أخرى متفرقة ما أثاث، ووسائل نقل وانتقال.



وتستهدف العربية للأدوية تحقيق صافي ربح خلال الفترة المذكورة بقيمة 38,750 مليون جنيه، مقارنة بربح معتمد لـعام 2017-2018 بقيمة 19,356 مليون جنيه.



وخلال النصف الأول من العام المالي 2017 – 2018، حققت العربية للأدوية نموا في أرباحها بنحو 80%، على أساس سنوي لتصل إلى 18.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.24 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.



وأغلق سهم العربية للأدوية اليوم الخميس عند مستوى 30.78 جنيه، بصعود 3.36%، بإجمالي تداولات 611 مليون جنيه.



