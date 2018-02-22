سحر نصر : القيادة وجهت بزيادة التعاون المشترك مع أذربيجان

مدحت إسماعيل









قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدرولي، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بزيادة حجم التعاون المشترك بين مصر ودولة أذربيجان، لافتة إلى أنه تم الاتفاق خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.





جاءت تصريحات "نصر"، خلال كلمتها في الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسـة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعـاون الدولي عن الجانب المصري، وشاهين مصطفى ييف وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني.



